مصر – افتتاح مهيب لبطولة الجمهورية بالبيسبول والسوفتبول

القاهرة – ابراهيم محمد

اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة عصر يوم السبت الموافق الثالث

من اغسطس 2019 فعاليات حفل افتتاح بطولة الجمهورية بالبيسبول والسوفتبول في مركز شباب الجزيرة في القاهرة برعاية معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور اشرف صبحي

وحضور الدكتور احمد جمعة مبارك معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الادارية والاستاذ اشرف جمال مدير عام في الادارة المركزية للاداء الرياضي في وزارة الشباب والرياضة

واركان السفارة اليابانية وعدد من الشخصيات الرياضية والاعلامية والفنية والادارية المصرية والعربية واليابانية وفرق رياضية ( اولاد – بنات ) من المحافظات المصرية وفريق ياباني ( رجال ) .

استهل الحفل بدخول طابور العرض .. حاملي (العلم المصري – علم وزارة الشباب والرياضة – علم اللجنة الاولمبية – علم الاتحاد الدولي – علم الاتحاد المصري – شعار البطولة – يافطة – الحكام – المدربين – الفرق (

ثم عزف النشيد الوطني المصري والقت السيدة رضا محمود فرغلي مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للعبة كلمة بالمناسبة كما مدون ادناه

وانطلقت بعدها المباريات وكانت اولها مباراة بين الفريق الياباني والفريق المصري ( الاستعراضية ) وانتهت لصالح اليابان

وقدم الفريق المصري امكانيات متميزة نالت اعجاب الضيوف و الجمهور

وتواصلت المباريات بين الفرق المشاركة وعددها 12 فريق (6 ) اولا و ( 6 ) بنات اعقبها تسليم الدروع التذكارية وفيما يلي نص كلمة مؤسسة ورئيسة الاتحاد المصري للبيسبول والسوفتبول

بسم الله الرحمن الرحيم

اصحاب المعالي والسعادة .. السيدات والسادة الضيوف الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن اسرة الاتحاد المصري للبيسبول والسوفتبول / ( ادارة وحكام ومدربين ولاعبات ولاعبين)

أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لمعالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور اشرف صبحي المحترم

وكافة الاخوات والاخوة الضيوف الكرام الذين عبروا بتواجدهم اليوم بين اشقائهم وابنائهم من اسرة البيسبول والسوفتبول عن دعمهم المعنوي الكبير والهادف لخدمة الشباب الذين هم ( وسیلة التنمية .. وغایة البناء ) في مصر الحبيبة .

وأتقدم بالشكر الجزيل لكافة السادة الافاضل في الوزارة الذين يتابعون شؤون الاتحاد منذ تاسيسه يوم 5 يناير 2017 ولحد الان والهدف هو اشهار الاتحاد وخاصة بعد اعتماد النظام الاساسي للاتحاد من قبل اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 30 ديسمبر 2018 و السعي الجاد لتنفيذ خطط الاتحاد في نشر وتوسيع قاعدة اللعبة في عموم المحافظات المصرية .

كما نتوجه بالشكر والاعتزاز للاخوات والاخوة وكلاء وزارة الشباب والرياضة مدراء مديريات الشباب والرياضة في المحافظات التي اعتمدت اللعبة في انديتها ومراكز الشباب فيها وكذلك عمداء كليات التربية الرياضية الذين فتحوا ابواب كلياتهم لتنظيم الدورات التدريبية للحكام والمدربين واقامة المهرجانات الرياضية الخاصة باللعبة .

ولا يفوتني في هذه المناسبة .. أن أحي وسائل الاعلام المصرية والعربية والاجنبية على عظيم جهودهم لإنجاح مسيرة عمل الاتحاد ومساندته عبر نشر فعالياته في الاذاعة والتلفزيون والصحف والوكالات

كما نتقدم بالشكر والتقدير للسفارة اليابانية في القاهرة والاصدقاء المدربين اليابانيين الذين يواكبون تطور الاداء لفرق الاتحاد ويقدمون دعما معنويا كبيرا لشبابه

اصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة الكرام

الشباب هم أمل مصر وهم مرتكز التطوير والسر الكامن لقوة الوطن وإحداث التغییر نحو النهوض بالمجتمع …. ونتفق وایاكم أن تنمية المجتمعات لا تبنى إلا بسواعد شبابها ومشاركتهم الفعلية في صياغة مستقبل أوطانهم وعلى هذا الاساس نرجوا تواصل دعمكم المعنوي للشباب في أتحادنا وغيره واستثمار طاقاتهم ومواهبهم وتفعيل مشاركتهم في صناعة الانجاز الرياضي لاجل ان نصل بشبابنا الى الوقوف فوق منصات التتويج العربية والافريقية والدولية والاولمبية ان شاء الله .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته …