Posted on by

معبر حاج عمران يصادر مخدرات قادمة من ايران

ضبطت السلطات الامنية في معبر حاج عمران الحدودي التابعة لمحافظة اربيل باقليم كوردستان، كمية من مواد مخدرة مخبأة داخل علب للحلويات المستوردة من ايران، فيما تم القاء القبض على الشخص الذي كانت بحوزته هذه المواد.

وجاء في بيان مركز مكافحة المواد المخدرة التابع لمديرية اسايش (امن) قضاء سوران، ان مديرية اسايش مجمع معبر حاج عمران الدولي تمكنت من القاء القبض على شخص حاول نقل كمية من المواد المخدرة موضوعة داخل علب خاصة بالحلويات المستوردة من ايران الى اقليم كوردستان.

ولم يوضح البيان كمية المادة المخدرة ولم يكشف عن هوية الشخص الذي جلبها فيما اذا كان ايرانيا او من اقليم كوردستان.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close