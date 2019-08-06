نائب يخاطب عبد المهدي بشأن مكافحة الفساد: المهمة سهلة وهذا الدليل!

وجه عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، الثلاثاء، رسالة الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بخصوص مكافحة الفساد.

وقال الكلابي في بيان “بتاريخ ٩ آذار ٢٠١٩، تم استضافة رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب بجلسة خاصة لتوفير الدعم والإسناد الكامل له من اجل مكافحة الفساد بصورة جدية وحقيقية، وكان طرحي كيف يتم مكافحة الفساد من قبل هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية وهم يديرونها بالوكالة “.

وأضاف ان “رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وعد انه خلال أسبوع أو أسبوعين وكحد أقصى ٤٥ يوم سيتم ذلك وان لم يستطع فنهاية المهلة في ٣٠ حزيران “، مضيفا ان “رئيس هيئة النزاهة توفاه الله بحادث رحمه الله وهنا كانت الصدمة حيث قام رئيس الوزراء بتكليف رئيس ديوان الرقابة المالية ليرأس الهيئة بالوكالة اي رئيسا على الاثنين”.

وتابع “أين وعدك يا رئيس الوزراء.. سأنصحك لله وهذه الأيام للنصح ان كنت تسمع “، ماضياً بالقول “للفساد حرب ضروس تحتاج كل مقومات الحرب وهي مجودة وسهلة وامام عينيك فان لم تستطع فاتركها لغيرك وما ضرب صالات القمار وتجار المخدرات الا دليل على ان المهمة سهلة ولكن تحتاج الاتكال على الله والشعب و النية الصادقة والعزيمة الحقيقية.. فتوكل على الله لان التأريخ لا يرحم “.