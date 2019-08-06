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هزتان ارضيتان تضربان منطقة باقليم كوردستان والسكان يستشعرون قوة احداهما

اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الاثنين ان هزتين ارضيتين ضربتا شمال غرب قضاء “كلار” التابع لإدارة منطقة “كرميان” في اقليم كوردستان.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، ان مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزتين ارضيتين الاولى كانت في الساعة 10:2:56 من مساء امس تبعد (5كم) شمال غرب كلار وبلغت قوتها 2,9 وفق مقياس رختر.

واوضح البيان ان الهزة الثانية حدثت فجر اليوم الساعة 2:51:37 بالتوقيت المحلي بلغ مقدارها 3,0 تبعد (7 كم) شمال غرب كلار وقد شعر بها المواطنون في تلك المناطق شعورا خفيفا ولم ترد انباء عن حصول اضرار.

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