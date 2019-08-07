أول محافظة في اقليم كوردستان تعلن خطة العيد

اعلنت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن الشروع بتنفيذ خطة امنية وخدمية بمناسبة اقتراب حلول عيد الاضحى.

وقال قائممقام السليمانية آوات احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع الدوائر المعنية في المحافظة ان الدوائر الامنية والخدمية في السليمانية قد اعدت برامجها وشرعت في اتخاذ الاجراءات اللازمة في التحضيرات التي تستبق ايام العيد ولكي يكون التنسيق اكثر بينها تم تشكيل فرق مشتركة يقع على عاتقها تنفيذ البرامج.

واضاف ان الدوائر المعنية بدأت بأعمالها منذ ايام في زيادة الرقابة والمتابعة للأسواق وما فيها من بضائع ومواد من ناحية الاسعار والمواصفات، مشيرا الى نشر قوات الامن الاسايش والشرطة والفرق الطبية في الاسواق.

وتابع احمد ان السكان في السليمانية سيتوجهون اول ايام العيد الى المقابر لزيارة ذويهم من الموتى وقد شرعت فرق البلدية في تهيئة اللازم بهذا الشأن لتسهيل عملية الزيارة والحافظ على امنها، مبينا ان اليوم الثالث والرابع من ايام العيد فان السكان سيتوجهون الى الاماكن السياحية والعامة وستعزز الاجهزة الامنية من حضورها هناك.