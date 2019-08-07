اردوغان: لا امان لتركيا دون القضاء على الكيان الكوردي شمال سوريا وعملية العراق مستمرة

ربط الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، امن بلاده بالقضاء على الكان الكوردي الموجود شمال سوريا.

وقال اردوغان في كلمة له، “إذا لم تتدخل تركيا في شمال سوريا اليوم ستدفع الثمن لاحقا، فلا يمكن أن تشعر تركيا بالأمان من دون القضاء على الكيان الكوردي هناك”.

وبين ان بلاده ستستخدم القوة إذا ما تطلب الأمر للدفاع عن مصالحها القومية، غأمن تركيا يعني أمن الناتو والمنطقة برمتها.

وتابع الرئيس التركي، “سنقوم قريبا باتخاذ خطوات بشأن العمليات التي بدأناها بمنطقة درع الفرات في سوريا، وسننقل العملية إلى مرحلة مختلفة”.

واكد في الوقت نفسه ان العملية العسكرية القائمة “شمال العراق” مستمرة على معاقل حزب العمال الكوردستاني.