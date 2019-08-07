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اردوغان يعلن قرب اعادة افتتاح قنصليتين بالعراق: امنه واستقراره مهم لنا

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ان بلاده “تولي اهتماما” بأمن العراق واستقرار.
واعلن الرئيس التركي ايضا، عن قرب افتتاح قنصليتين تركيتين، في الموصل والبصرة.
كانت الحكومة التركية أغلقت قنصليتها في البصرة والموصل منتصف عام 2014 عقب توتر الوضع الامني في العراق.
وكان تنظيم داعش اقتحم القنصلية التركية في 11 يونيو (حزيران) 2014، حيث قام باختطاف 48 شخصاً بينهم القنصل التركي في الموصل في ذلك الوقت أوتورك يلماز. ومن بين مَن تم اختطافهم موظفون في القنصلية وبعض أفراد أسرهم من بينهم 3 أطفال وعناصر من فريق قوات للعمليات الخاصة التركية، ولم يطلق سراحهم إلا بعد أكثر من 3 أشهر من الاحتجاز.

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