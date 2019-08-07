الإعلان عن موعد عودة آخر مجموعة أطفال روس من العراق

أعلنت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة الأخيرة المكونة من 30 طفلاً روسياً ستصل إلى روسيا قادمة من العراق قبل نهاية أيلول/ سبتمبر.

المبعوثة الأممية إلى العراق تشيد بدور روسيا في استعادة أطفال مقاتلي “داعش” من العراق

وقالت كوزنيتسوفا للصحفيين “بقي هناك 30 طفلاً، والأمور تسير وفق المخطط. نأمل أن يصل الأطفال إلى روسيا قبل نهاية أيلول/ سبتمبر”.

وأشارت إلى أنه قد تم إنهاء المشاورات اللازمة ويتم إتمام جمع الوثائق اللازمة. وتعتزم كوزنيتسوفا المشاركة شخصياً في الزيارة الأخيرة إلى العراق لإعادة الأطفال من هناك.

وأضافت المفوضة الروسية أنه في نفس الوقت يجري حل مسألة عودة الأطفال من سوريا، وتجري بانتظام لقاءات حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أنها عملية صعبة جداً، لكن “هناك أمل”.

يذكر، أنه منذ آب/ أغسطس 2018، يجري إعداد الوثائق لعودة الأطفال الروس من العراق، الذين توجد أمهاتهم في سجن بغداد، ووفقاً لوزارة الخارجية الروسية، يجري الحديث عن 115 طفلا، 90 منهم عادوا إلى وطنهم.

هذا وبدأت عملية عودة النساء والأطفال الروس من منطقة الصراع في الشرق الأوسط بعد أن نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، فيديو على تطبيق “انستغرام”، قام بتصويره مراسلو قناة “آر تي” في ملجأ للأطفال، عن أطفال روس انضم آباؤهم لتنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا)، وتم التخلي عنهم بعد تحرير مدينة الموصل العراقية من أيدي “داعش” (المحظور في روسيا).