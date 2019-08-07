البرلمان العراقي يحسمها: استثناؤنا من استيراد الغاز والكهرباء الايراني “دائمي”

قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء ان استثناء الولايات المتحدة الامريكية للبلاد في استيراد الغاز والكهرباء من ايران “دائمي”.

وقال عضو اللجنة عبدالله الخربيط، ان “امريكا ستبقى مضطرة في منح العراق استثناء من استيراد الغاز والكهرباء من ايران، شريطة ان يعمل العراق على انتاج غازه وكهربائه”، مردفا بالقول ان “العراق تعاقد مع شركات من أجل انتاج الغاز والكهرباء، وما دام العراق قد اتخذ هذا الاجراء فالإدارة الأمريكية تتنظر ان يقف البلد على رجليه”.

واستدرك بالقول انه “اذا العراق لم يتعاقد اصلا مع شركات من أجل هذا الهدف، فأمريكا ستقول انتم تعملون لصالح ايران، ولا يتم تمديد استثناء العراق”.

وتابع الخريبط بالقول ان “هذا الاستثناء دائمي ما دام هناك عمل من قبل العراق على ارض الواقع، ولهذا امريكا لا يمكنها شموله بالعقوبات، وستبقى تمدد له الاستثناء بشكل دائمي”.

وتضغط الولايات المتحدة على العراق لوقف مشتريات الغاز والكهرباء من إيران، التي توفر حصة كبيرة من احتياجات العراق من الطاقة، وتأتي هذه الضغوطات في وقت حصلت فيه بغداد على استثناء من واشنطن من عقوباتها على طهران، والتي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بعد انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران.