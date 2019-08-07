السوداني يكشف موعد الرد على التقرير نصف السنوي للإنجاز الحكومي.. التعديل الوزاري بات ضرورياً

كشف النائب في البرلمان، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، موعد الرد على التقرير نصف السنوي للإنجاز الحكومي، فيما أكد أن التعديل الوزاري بات ضرورياً.

وقال السوداني، خلال برنامج (وجهة نظر) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة “دجلة” إن “الخميس المقبل سيشهد الاعلان الرسمي عن اكمال التقرير الخاص بالإنجاز الحكومي، ردا على تقرير الحكومة نصف السنوي الخاص بالإنجازات”.

وأضاف السوداني، أن “تقرير البرلمان يتضمن نسب انجاز أقل من النسب التي اعلنتها الحكومة”، مبيناً أنه “حتى المواطن غير مقتنع بنسب الانجاز في التقرير الحكومي”.

وتابع، أن “مدة السنة، كافية لرئيس الوزراء لتقييم وزرائه وعمل الوزارات”، مشيراً إلى أن “التعديل الوزاري بات ضرورياً في الحكومة”.

وأوضح محمد شياع السوداني، أن “البرلمان سيباشر بجملة استجوابات بعد العطلة التشريعية الحالية”، لافتاً إلى أن “هناك ضعفاً بالمستوى الرقابي في مجلس النواب”.

وعن مواقف الكتل السياسية بشأن المناصب الحكومية، أكد السوداني أن “كل ما يعلن من مواقف، يختلف عن مواقف الاجتماعات الخاصة، ومنها ما يخص المحاصصة”.

وعن نسبة الفقر في البلاد، أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، أن “أكثر آلية دقيقة يمكن من خلالها معرفة مستوى الفقر في البلاد، تكون من خلال عدد المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية، وعدد المتقدين لشمولهم بهذه الرواتب”، مبيناً أن “مستوى الفقر في العراق 18%”.