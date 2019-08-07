العيد في دبي أجواء احتفالية بنكهة عائلية

دبي، 7 أغسطس 2019: تعتبر احتفالات العيد في دبي – الأضحى الفرصة المثالية للاستمتاع بأجمل اللحظات والتجارب بصحبة العائلة والأحباء ضمن أجواء احتفالية، حيث تشهد المدينة العديد من الفعّاليات والعروض الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة، ومن أهم هذه الفعّاليات:

الأنشطة الترفيهية في مراكز التسوّق

زوّار ابن بطوطة مول على موعد مع عرضين خياليين في الفترة 9 – 17 أغسطس، حيث يستضيف المركز عرض “فلاور شو” يومياً في الساعة 3 عصراً، و4 عصراً و5 مساءً، بالإضافة إلى العرض الكوميدي على مسرح “لوني تيونز”، وذلك في الساعة 5:30 مساءً، و7:30 مساءً، و8:30 مساءً. ويمكن للزوّار لقاء شخصياتهم المفضلة بعد انتهاء هذه العروض.

أمّا الأطفال فهم على موعد مع مهرجان خاص خلال العيد في ميركاتو، والذي يقدّم فعّالية “مارلون باندا إيه كيدز فيستا” خلال الفترة 11 – 17 أغسطس، ويمكن للأطفال المشاركة في هذا المهرجان من خلال الغناء والرقص مع الفرقة الموسيقية. كما ويمكن للزوّار مشاهدة العروض الفنية المتجولة التي ستنشر أجواء الفرح والسعادة في أنحاء المول في الساعة 5 مساءً و6 مساءً و8:30 مساءً.

لأول مرة في دبي، يستضيف سيتي سنتر مردف العرض الآسر “سكاي بول”، ويتضمن هذا العرض عروضاً بهلوانية يؤديها ست فنانين في الهواء وعلى الأرض على أنغام الموسيقى العربية التقليدية، ويمكن متابعة العروض في الساعة 4 عصراً، و6 مساءً، و7:30 مساءً، و9 مساءً في الفترة 11 – 14 أغسطس.

استمتعوا بمشاهدة عروض الألعاب النارية الخلّابة أثناء تناول أشهى المأكولات في أحد مطاعم دبي فستيفال سيتي مول المطلة على الواجهة المائية، والبالغ عددها 15 مطعماً. يمكن مشاهدة عروض الألعاب النارية في 11 و12 أغسطس في الساعة 8 مساءً و10 ليلاً.

أجواء عيد الأضحى في دبي تملأ مراكز التسوّق بالسعادة والألوان والموسيقى، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بمشاهدة العروض المتجولة في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسوق التنين 2، ومول الإمارات، وابن بطوطة مول، ودبي فستيفال سيتي مول، و”ذا أوتلت فيليدج”، وسيتي ووك. وتتضمن العروض سيرك “مادلين”، وعرض “سويت دانسرز” الراقص، ومسيرة الألوان.

الفعّاليات

أنتم على موعد أجواء مليئة بالإثارة والتشويق في آي إم جي عالم من المغامرات خلال عيد الأضحى في دبي، حيث تستضيف هذه الوجهة المميزة عروض الرقص مع العيالة وعروض التنورة الراقصة، بالإضافة إلى العروض البهلوانية المثيرة مع دراجات “بي أم إكس” الهوائية، وجلسات الحكواتي للاستماع إلى أجمل الروايات العربية، يومياً في الفترة 12 – 15 أغسطس، من الساعة 11 صباحاً وحتى 11 ليلاً. وسيمكنكم رؤية الديناصورات وهي تجوب أنحاء الوادي المفقود كل ساعة، كما ويمكنكم مراقبة شخصيات كرتون نتورك وهي تتجول بالقرب منكم. وتقدّم مجموعة من المحلات المشاركة تخفيضاً خاصاً بقيمة 50 بالمئة على المشتريات داخل المتاجر.

يستمر عالم مدهش في استقبال زوّاره خلال إجازة عيد الأضحى ليمنح الأطفال أسعد الأوقات خلال إجازة عيد الأضحى في دبي. ويفتح عالم مدهش أبوابه في مركز دبي التجاري العالمي حتى 17 أغسطس، ويقدّم العديد من الأنشطة الترفيهية والفعّاليات الترفيهية المباشرة، والدخول مجاني.

عشّاق الرسوم المتحرّكة على موعد مع مهرجان ديزني في دبي أوبرا، والذي سيشهد عرض أجمل أفلام ديزني في الفترة 15 – 30 أغسطس. تبدأ أسعار التذاكر من 40 درهم للأطفال و60 درهم للبالغين.

تقدّم مدينة الطفل العديد من الأنشطة التعليمية الترفيهية لتجعل فترة عيد الأضحى في دبي فرصة للتعلّم والاستمتاع بأجواء العيد، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بعدد من الأنشطة التفاعلية والعملية من الساعة 11 صباحاً وحتى 1 ظهراً، ومن 4 عصراً وحتى 6 مساءً يومي 12 و13 أغسطس في حديقة الخور بوابة رقم 1.

عشّاق الكوميديا على موعد مع أمسية مليئة بالكوميديا مع عرض “د. ماشور غولاتي كوميدي كلينك” في مركز دبي التجاري العالمي في تمام الساعة 8 مساءً في 17 أغسطس. لا تفوّتوا الفرصة لمشاهدة د. ماشور خلال هذا العرض الذي يقدّمه أحد أبرز فناني الكوميديا في الهند.

العروض الترويجية

تقدّم حديقة “وايلد وادي” المائية عرضاً خاصاً على أسعار تذاكر الدخول، حيث تبدأ الأسعار من 149 درهم، شاملةً وجبة مأكولات من مطعم جولشان بيرغر آند دوغ المتواجد داخل الحديقة. سواء كنت تسعى وراء الإثارة أو كنت تود الاسترخاء في النهر، لا تفوّت هذا العرض الاستثنائي والذي سيستمر حتى 31 أغسطس.

خلال عيد الأضحى في دبي، ادفع ثمن تذكرة دخول ليوم واحد في موشن جيت دبي واستمتع باللعب في هذه الوجهة الفريدة طوال الصيف. استمتع بتجربة مليئة بالتشويق والحماس على متن إحدى الأفعوانيات بسعر 245 درهم، واستمتع بدخول مجاني حتى 14 سبتمبر.