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القبض على تجار مخدرات بحوزتهم عشرات الكيلوغرامات من الحشيشة في البصرة

اعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى القبض على اثنين من تجار المخدرات في البصرة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان “خلية الصقور الاستخباراتية في البصرة تمكنت تحت إشراف محكمة التحقيق من القبض على متهمين اثنين في احدى المزارع في منطقة خور الزبير يحوزان ٤٤ كغم من مادة الحشيشة المخدرة”.

وأضاف البيان ان “محكمة التحقيق دونت اقوال المتهمين الذين اعترفوا بأن تلك الكمية هي الشحنة الرابعة التي يتم استلامها من شخص ايراني الجنسية”.

وتابع البيان ان “الاعترافات بينت ان الدفعة الأولى كانت بكمية ٣٠ كغم والدفعة الثانية كانت ٣٥ كغم والدفعة الثالثة ١٥ كغم”.

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