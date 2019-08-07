تطوير مسيرة التربية والتعليم في العاصمة والإرتقاء بمستواها من خلال المشاريع الإستثمارية

أشرت الملاكات الفنية والهندسية في هيئة إستثمار بغداد خلال جولاتها الميدانية التي تقوم بها لمتابعة المشاريع الإستثمارية إرتفاع نسب الإنجاز في عدد من المشاريع المقامة في العاصمة ومن هذه المشاريع التي زارتها مؤخراً بتوجيه وإشراف مباشر من قبل رئيس الهيئة المهندس شاكر الزاملي مشروع ( مدرسة الكلية الدولية الجامعة ) الذي تنفذه شركة الأمل للخدمات التربوية الدولية في منطقة زيونة .



الأعمال الحالية للمشروع وصلت الى مراحل الإنهاءات في جميع الأعمال الإنشائية وأعمال الطابق الأول الذي أُنجز فيه حوالي ٩٠% من الإنهاءات فضلاً عن إنجاز الأعمال الداخلية للطابق الأرضي الذي تم تشغيله فعلياً ( دورات صيفية + رياض أطفال ) بكادر تدريسي متميز كما أن بقية الأعمال مستمرة و بوتيرة عالية لإستكمال المرحلة الأولى من المشروع إستعداداً لإستقبال الطلبة فيه خلال الموسم الدراسي المقبل ، علماً بأن المشروع يتألف من ثلاثة طوابق تم تنفيذ طابقين منها حالياً كمرحلة أولى وتضم ١٢ صف دراسي فضلاً عن مختبرين ومكتبة بالإضافة الى قاعة وغرفة للإدارة والخدمات مع ساحة ألعاب خارجية حيث نفذت جميع أجزاء المشروع وفق أحدث التصاميم الهندسية والعمرانية العالمية على غرار ما موجود في دول العالم من أبنية تعليمية أنموذجية .



الجدير بالذكر أن الهيئة شجعت على هذا النوع من الإستثمارات وسعت لجذب كبرى الشركات لتنفيذ مختلف المشاريع التربوية والتعليمية في العاصمة بإعتبارها الحجر الأساس والمحور الرئيس لتطوير بقية القطاعات حيث شكلت هذه المشاريع نمطاً متميزاً لها ووضعت بصمتها الواضحة على مسيرة التعليم في العراق بشكل عام و بغداد بشكل خاص من خلال إعتمادها كافة التقنيات والأنشطة و المناهج التي تليق بمستوى التطورات التي وصلت اليها الدول الحديثة في هذا المجال لتلبي مستوى طموح الطلبة بما تقدمه من جودة وكفاءة وإعتماد أفضل الطرق التدريسية لتخلق بذلك حالة من التنافس الإيجابي والمشجع مع المؤسسات التربوية الحكومية لإسنادها بتقديم الأفضل دعماً للعملية التربوية والتعليمية في البلاد .

هيئة إستثمار بغداد

قسم العلاقات والإعلام