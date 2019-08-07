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رسمياً .. هاري ويلسون يغادر ليفربول ويبقى في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي عن مغادرة نجمه الشاب، هاري ويلسون خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية وانتقاله إلى بورنموث الإنجليزي.

وانضم اللاعب إلى صفوف النادي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعد دفع 2.5 مليون جنيه إسترليني كقيمة ثابتة للصفقة، مع وجود 500 ألف باوند أخرى كحوافز تعتمد على الأداء.

ولم يحصل بورنموث على خيار شراء اللاعب الدولي الويلزي في نهاية فترة الإعارة، مما يوحي بأن الريدز لديهم خطة قصيرة الأجل للاعتماد على لاعبهم الشاب.

ونجح الجناح البالغ من العمر 22 عاماً في لفت الأنظار خلال قضائه فترة إعارة مع ديربي كاونتي في التشامبيونشيب الموسم الماضي، وها هو الآن يحصل على فرصة لإبراز موهبته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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