سفير يحدد بلدا يدرس فيه اكبر نسبة من الطلاب الجامعيين العراقيين

عد السفير العراقي لدى طهران سعد جواد قنديل يوم الثلاثاء ايران اكثر البلدان التي تضم طلابا جامعيين عراقيين.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايراني منصور غلامي.

وقال السفير خلال الاجتماع الذي عقد اليوم انه “في الوقت الحاضر ، فان اكبر نسبة من الطلاب العراقيين في الخارج يدرسون في ايران، وهذا دليل على وجود علاقات نشطة بين البلدين”.

من جانبه ابدى غلامي على استعداد وزارة العلوم الايرانية لزيادة قبول الطلاب الاجانب في الجامعات الايرانية وتتطوير التعاون العلمي على المستوى الدولي، مضيفا: لمن دواعي السرور استضافة عدد كبير من الطلاب العراقيين في ايران في الوقت الحالي، ونأمل أن نوفر لهم التعليم اللازم.

واعتبر تبادل الأساتذة بين الجامعات الايرانية والعراقية خطوة فعالة في تبادل العلوم والتكنولوجيا والتوسع فيها.

وتطرق وزير العلوم الايراني الى التعاون العلمي الدولي على مختلف الاصعدة، مضيفا: يمكن أيضا تخطيط التعاون العلمي الدولي في القطاعات الأخرى، بحيث يمكن إنشاء مجمعات العلوم والتكنولوجيا الى جانب الجامعات والمراكز العلمية الأخرى والاستفادة من القدرات العلمية للبلدين لتلبية احتياجاتها واحتياجات المنطقة.

واضاف غلامي: الجامعات الايرانية تقرر بشكل مستقل التعاون مع إداراتها المختلفة ، ولكن لتحقيق التعاون المشترك والقوي، يجب التنسيق مع وزارة العلوم في ايران والعراق من أجل دعم البرامج من قبل الحكومات.

في الختام في النهاية ، أكد وزير العلوم على ضرورة التخطيط للتعاون من أجل تحسين التواصل والتعرف على جامعات البلدين وتبادل الأساتذة والطلاب، معربا عن امله في اقامة تعاون في مجال البحوث بين علماء البلدين وحل المشكلات الاقليمية والارتقاء بالمستوى العلمي للدول الاسلامية.