سوریا: شعبان: لن تكون المنطقة الآمنة إلا في ظل الدولة السورية

بثينة شعبان تعلق بشأن “المنطقة الآمنة”

المستشار الإعلامية والسياسية للرئيس بشار الأسد بثينة شعبان

قالت المستشار الإعلامية والسياسية للرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان، ان المنطقة الآمنة في شمال شرقي البلاد لن تكون إلا في ظل الدولة السورية.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن شعبان قولها “لم تتشكل اللجنة الدستورية خلال السنوات الثلاث الماضية لأننا متمسكون بثوابتنا الوطنية وبقرارنا المستقل، ولن نسمح لأحد التدخل بدستور بلدنا، فالكلمة الفصل ستكون للسوريين وليس للدول المعادية”.

وأكدت المستشارة أن تحالف سوريا الذي وصفته بأنه “استراتيجي” مع كل من روسيا وإيران لا يمكن القضاء عليه ولن يتأثر بكلام الذين يهاجمون إيران لمصلحة “إسرائيل”.

وتناولت شعبان موضوع مصير الكورد في سوريا، مشددة على أن “الكورد مكون أساسي من مكونات الشعب السوري والجميع متساوون في المواطنة، ومعظم الكورد يدافعون عن الوطن وغيره كأي مواطنين آخرين.

ولفتت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية “التي تتعامل وتتعاون مع أمريكا وقوى التحالف الغربي تضم جزءاً من الكورد والعرب”.

وعن المنطقة الآمنة قالت شعبان “لن تكون المنطقة الآمنة إلا في ظل الدولة السورية”.

ويتزامن حديث مستشارة الاسد مع محادثات امريكية تركية حالية حول هذا المشروع فيما تزدلد حدة التهديدات التركية بشن هجمات على مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

سوار أحمد