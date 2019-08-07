صحة الكرخ / انطلاق المؤتمر العلمي السنوي الثامن للمختبرات

احمد عبد الصاحب كريم

برعاية معالي وزير الصحة الدكتور (علاء الدين العلوان) و بأشراف مباشر من قبل مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) و تحت شعار (المختبرات عطاء مستمر) و بالتعاون مع شركة دلتا العالمية انطلق المؤتمر العلمي السنوي الثامن للمختبرات على قاعة بغداد في نادي الصيد بحضور نائب محافظ بغداد و مدير عام شركة دلتا ومدراء المؤسسات الصحية و مدراء اقسام و شعب المختبرات و عمداء كليات الطب و استهل الحفل قرأة تلاوة معطرة من آية من الذكر الحكيم و الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء العراق و عزف النشيد الوطني

و القى الحجامي كلمته التي شكر فيها جميع الحضور مؤكدا على التفاعل و مواكبة التطور في المجال العلمي الخاص بحقل المختبرات و تقديم الافضل لخدمة البلد

و اضاف الحجامي ان المؤتمر العلمي ضم جميع الاختصاصات الطبية و العلمية في مجال المختبرات و مشاركة الكفاءات العلمية حيث تم تقديم مجموعة كبيرة من البحوث العلمية في شتى الاختصاصات مؤكداً ان هذه البحوث ستسهم في تطوير المسيرة الصحية في العراق و الدائرة و بدئت الدائرة بالتعاون مع شركة دلتا العالمية لتطوير عمل المختبرات في جانب الكرخ و تم تحديد اربعة مستشفيات تعليمية (اليرموك ، الكرامة ، مدينة الامامين الكاظمين (عليهما السلام) الطبية ، الطفل المركزي) و سيتم تفعيل تطوير البرنامج الى جميع المستشفيات و المراكز الصحية و تاسيس مختبر مركزي حيث سيكون هناك فحص شامل للمرضى و بتقنية عالمية مضيفا دأبت الدائرة على انعقاد المؤتمر العلمي السنوي لبيان دور المختبرات و تطورها في جميع مؤسساتنا الصحية و النشاطات العلمية بصورة سنوية و تم الاعداد المسبق لهذا المؤتمر و تحت شعار (المختبرات عطاء مستمر) حيث تم التنسيق مع جميع المستشفيات و شركة دلتا العالمية و تضمن المؤتمر اقامة مجموعة من الجلسات العلمية القيت فيها محاضرات و ورش علمية في مجال المختبرات امراض الدم .

و بين مدير شركة دلتا العالمية (حسين شاهين) ان المشروع الوطني للمختبرات هو (نظام معلومات المختبرات) هو نظام متكامل تم تطويره لادارة المختبرات الطبية بفعالية و يتميز نظام ادارة المختبرات بالعديد من المواصفات التي تجعله في مقدمة البرامج التي تختص بقطاع المحتبرات الطبية حيث يمتد تعامله ليشمل جميع اجراءات و مراحل عمليات التحليل و ما يرتبط بها من اجراءات تسجيلية و محاسبة و تدقيق و كتابعة بالاضافة الى انظمة ارشفة اوتماتيكية لجميع ما تم ادخاله و اخراجه من النظام حيث سيكون هذا البرنامج ذات تقنية و تكنلوجيا عالمية كبيرة و تم تطنفيذ البرنامج في العديد من المحافظات العراقية و لكن المشروع الوطني للمحتبرات المنفذ في مؤسسات دائرة صحة الكرخ اكبر و اشمل .

اعلام صحة الكرخ