عالية نصيف تطالب بإلغاء عقد التعاون الذي وقعته وزارة النفط مع الكويت بشأن استخدام حقول النفط المشتركة

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير النفط والجهات المعنية بإلغاء عقد التعاون الذي وقعته الوزارة مع الكويت بشأن استخدام الحقول النفطية المشتركة، مبدية استغرابها من إبرام العقد في الأردن .

وقالت في بيان اليوم :” ان إبرام عقد بهذا المستوى من الأهمية والخطورة مع دولة لها سوابق سيئة مع العراق يعد استهانة بالشعب العراقي وتبديد لثرواته، فالكويت أساسا متجاوزة على الأراضي العراقية، أي ان اغلب هذه الحقول عراقية اساسا وليست مشتركة ” ، مبينة :” ان ابرام هذا العقد في الأردن لن ينفع في التكتم عليه وعدم اثارة الشبهات “.

وبينت نصيف :” ان أزمة دولية حصلت في السابق بسبب تجاوز الكويت على الحقول النفطية المشتركة، واليوم نأتي لنتعاقد بكل سهولة مع الكويت على استثمارها؟ اين دور السيد رئيس الوزراء وأين الجهات الرقابية وأين الناشطين والمثقفين وأصحاب الرأي ؟ “.

وتابعت نصيف :” ان على مجلس النواب ان يقول كلمته تجاه هذا العقد الذي لم يعرض في المجلس للتصويت عليه رغم خطورته على ثروات البلد وسيادته “.