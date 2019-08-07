فصيل شيعي يعلن من طهران: أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط خلال أسابيع

هدد المتحدث باسم حركة “النجباء” الشيعية، نصر الشمري، بأن أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط في غضون أسابيع.

جاء ذلك خلال لقائه مع عضو مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي في طهران.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم حركة “النجباء” خلال لقائه مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، أن الحركة تراقب جميع القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي العراقية، والتي يبلغ عددها 11 قاعدة.

يذكر أن حركة “النجباء” هي أحد الفصائل المسلحة التي تدين بالولاء لإيران وتنشط في العراق وسوريا.