لجنة أمنية لكشف ملاعب العراق وطلب بايقاف قضية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ارسال لجنة امنية لكشف ملاعب البصرة وكربلاء واربيل، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي برفع الحظر عن المباريات الرسمية، مطالبا اتحاد الكرة بايقاف الدعوة المرفوعة في محكمة كاس لحين اصدار اللجنة المكلفة بزيارة ملاعب العراق تقريرها النهائي.

وقال رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود في بيان ان “اتصالات مكثفة جمعتني اليوم الثلاثاء برئيس الاتحاد الاسيوي سلمان بن ابراهيم فيما يخص قضية المباريات الرسمية اذ تم الاتفاق على ارسال لجنة امنية مكونة من الالماني هلمت والاردني طلال سويلم لكشف الملاعب الثلاثة المتفق عليها مسبقا”.

وتابع مسعود ان “نائب رئيس الاتحاد الدولي سلمان بن ابراهيم طلب ايقاف القضية التي رفعها اتحاد الكرة في محكمة كاس لحين اصدار اللجنة قراراتها النهائية”، موضحا ان “اللجنة ستباشر عملها يوم الخميس المقبل”.