(لنقارن لنسقط هالة العمائم).. بما قدم (هرتزل لليهود.. وابن سعود للسنة)..(بالصدر للشيعة)..

بسم الله الرحمن الرحيم

لنقارن بصدمة.. بين (محمد باقر الصدر).. و(ابن سعود)؟؟ ايهما نفع ابناء مكونه ؟؟ بالله عليكم.. ابن سعود الذي اسس دولة واسعة الاطراف.. ناهضة بعمرانها وثرواتها اليوم وشعبها المرفه.. ام محمد باقر الصدر.. الذي لم نفهم منه شيء خلال حياته. ولم يترك للشيعة العرب بالعراق اي مشروع سياسي ينطلق من هموم ومصالح الشيعة العرب بوسط وجنوب.. لماذا تعيش الاكثرية الشيعية بظل حكم سياسيي شيعة الكراسي.. واحزابهم الاسلامية.. .. غير (الفقر والضياع والمخدرات والبطالة والفساد )في حين الاكثرية السنية بظل حكم ال سعود تعيش برفاهية وخدمات واعمار.. )؟؟

ونسال.. عبد الكريم قاسم (بنى للشيعة مدن لفقراءهم تأويهم).. (ورغم ذلك لم يبنى له مرقد او ضريح) بل لم يبقون له (قبر).. السؤال (محمد باقر الصدر) ماذا قدم للشيعة العرب بارض الرافدين حتى يبنى له ضريح بـ 150 مليون دولار؟

ثم اليس كل الاحزاب التي تحكمنا اليوم هي من وحي مرجعيات (ايرانية ولبنانية).. (فحزب الدعوة من وحي مرجعية الصدر الاول اللبناني الاصل.. وهم نسخة من البرنامج السياسي لحزب اجنبي عن العراق.. الاخوان المسلمين السنة المصريين البائسين).. والمجلس الاعلى اسسه الخميني الايراني .. ونصب الحكيم عليه.. وبدر مرجعيتها الخميني الايراني.. حاكم ايران السابق.. .. وهلم جر على باقي الاحزاب الاسلامية الفاسدة المفسدة بالارض التي نهبت خيرات الشيعة العرب بارض العراق.

لماذا الحوزة العلمية بالنجف لم تكن عقبة امام استلام الشيعة الفرس بايران والشيعة الاذاريين بجمهورية اذربيجان (بتاسيس دول وحكمها).. في حين (وقفت الحوزة ضد حق الشيعة العرب بحقهم بدولة ببداية القرن الماضي وتسببت لهم بنكسات)..

اقول صدمة اكبر (لنقارن بين هرتزل لليهود).. (والصدر للشيعة بالعراق)؟؟

هرتزل قدم مشروع لانتشال اليهود من واقع مزري كانوا يعيشونه.. وطرح لهم قضية ليكون لهم دولة.. فماذا قدم الصدر الاول او الثاني او الحكيم.. (ماذا قدموا للشيعة العرب بارض الرافدين) غير حرامية ولصوص كحزب الدعوة والملجس الاعلى والتيار الصدري وبدر العصائب.. الخ..

لنصدمكم اكثر..بهذه العمائم التي تحتها الافاعي المسمومة التي سرقت جهود من يخدم الشيعة

فال الصدر .. مثال لمن يسرق .. جهود غيرهم.. (فعبد الكريم قاسم.. بنى مدينة الثورة للفقراء الشيعة العرب).. فسرق (ال الصدر ذلك.. وسموا مدينة الثورة بمدينة الصدر).. بالمقابل (الصدر يبني مرقد لعمه الصدر الاول.. بـ150 مليون دولار من اموال الفقراء)؟؟ كملحق لقبره؟؟ غير ما كلف بناء مرقد ضرار اخر لابيه الصدر الثاني.. وكلها من اموال فقراء الشيعة العرب.. ومهما حاول ال الصدر سرقة جهود غيرهم..وبناء صروح كصروح الفراعنة لبقاء ذكرهم..نقول .. (بقى ذكر قاسم.. وانتهى ذكر الصدر الاول.. مهما حاول البعض معارضة هذه الحقيقة)..

فـ ..150 مليون دولار .. تبني حي سكني كبير ببغداد.. كان خصصها الصدر لبناء هذا الحي السكني.. ووزعها على الايتام والعوائل الفقيرة.. وسماه (حي الصدر).. لا ان يسرقون (جهود قاسم. بسرقة اسم مدينة الثورة.. ليطلقون عليها مدينة الصدر بغير وجه حق).. ولا نعلم الصدر وال ماذا قدموا لمدينة الثورة المنكوبة بسلطوتهم ومليشياتهم.. ومكاتبهم المرعبة.

ان مقتدى الصدر يسعى بكل خبث لسلخ شريحة من شيعة العراق عن معرفهم الجعفري المعصوم..الى معرف غير معصوم (الصدريين).. نسبة (الى ابيه).. فمنذ ادعاءه انه اسس (جيش الامام المهدي عج).. في وقت عند الجعفرية لا يؤسس جيش المهدي الا الحجة نفسه.. ثم ادعاءه بانه سوف يسلم الراية للمهدي عند ظهوره.. في وقت الامام يوزع الرايات لاتباعه.. وليس التابع يسلم الراية للامام الحجة.. فكيف الحال ومقتدى الصدر هو مثال لمن سوف يحاربهم المهدي عج ..

والاخطر ان بناء مرقد (للصدر الثاني والصدر الاول).. ياتي ضمن (مخطط لتمزيق الشيعة)

فيتم تنفيذ مخطط (لصناعة طائفة باسم الصدرية).. يتم بها طقوس توجه لمراقد ال الصدر.. وترويج .. (من زار الصدر.. كما زار الله في عرشه)؟؟ مما يؤدي لتصديقها من قبل السذج والجهلة .. وكلنا راينا كيف روجوا (من رخصتك يا علي .. مقتدى هو الولي).. فهذه راقد (تجارية) يبينها ال الصدر.. ويتجارون بها.. هذه تجارة (عوائل ال الصدر الصدر وال الحكيم) والعوائد المالية التي سوف تذهب لجيوبهم… وغدا قد تسمع (من زار الصدر.. كما زار الله في عرشه)؟؟ انتظر وننتظر معكم .. وبس الله يستر.. فهدفهم هو (أبعاد الشيعة عن المعصومين الى غير المعصومين) ببناء مراقد ضرار فالله امر بهدم مساجد ضرار وجعلها ركام من النفايات..

ونبين مثال (للدنائة) التي تمثل نتائج (ال الصدر وال الحكيم)..

فتطبيق الكشاف لتميز الارتزاق الجهادي.. المرتزقة.. تعرفهم من الذين يدعمون قانون رفحاء .. وكفر ان يطلق عليه قانون..بل نصب واحتيال وتسليب.. فيجب احالة من مرر قانون رفحاء للمحاكم..واسترجاع الاموال الحرام التي اخذها مرتزقة رفحاء.

وهنا نحذر من .. فتن ايران.. التي تبثها بين الشيعة الجعفرية العرب بالعراق لتمزيقهم..

فاكبر اكذوبة صدقها .. شريحة من شيعة العراق.. (بان ايران سند الشيعة الوحيد).. والسند (الدولي) .. فنرد على هذه الاكذوبة:

اولا: من اسقط موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق عام 2003 هي امريكا وليست ايران.. ثانيا: من دعمنا ضد مليشيات جيش مهدي.. هي امريكا وليست ايران..ثالثا: من دعمنا ضد القاعدة بعد عام 2003 والارهاب الدولي القادم من سوريا حليفة ايران .. هي امريكا وليست ايران.. بل ايران اعتبرت الارهاب بالعراق مقاومة لسنوات.. رابعا: من ملئ العراق مخدرات تفتك باهل العراق هي ايران وحدودها..خامسا: ملئت مقابر النجف بعشرات الاف من دماء الشيعة العرب بقتالهم ضد داعش.. والاموال التي قاتلوا بها هي اموال نفط الشيعة العرب بالعراق.. والمدن التي هدمت بالمعارك هي مدن العراق وليس ايران.. والغطاء الجوي هو امريكي للتحالف الدولي.. والقادة العسكريين هم عراقيين كعبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي.. سادسا: الاحزاب التي فسدت بالعرق هي احزاب ومليشيات اسلامية موالية لايران واخرها اسستها ايران داخل اراضيها.. ويحصلون على الدعم من طهران ببقاءهم بالسلطة,,.فعن اي اكذوبة يريد البعض ان نصدقها (بان ايران سندنا الدولي)؟؟

وهنا ليس دفاعا عن حكام الخليج.. ولكن كشفا لزيف العقول المحسوبة شيعيا التي تنتقد الخليجيين وحكامهم..:

نقول اجعلوا حال العراقيين ومدنهم.. مثل الخليجيين (حفنة من الرعاع حسب وصفكم للخليجيين).. وبعد ذلك (تعال انتقد الخليجيين بالرعاع) اجعلوا حال الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق افضل من حال الخليجيين.. وبعد ذلك (اوصفوا الخليجيين بالرعاع)..؟؟ ؟؟ ثم (الاكثرية الشيعية لماذا تعيش بالعراق الضيم والضياع والفقر بظل فساد الاسلاميين الموالين لايران بالعراق).. في حين (الاكثرية السنية تعيش برفاهية بظل ال سعود)؟؟ بل (الاقلية الشيعية بالسعودية مقارنة بوضع شيعة العراق.. يعيشون عيشة الملوك بظل ال سعود)..

فتنتقدون دول الخليج ومدنها العامرة وشعوبها المرفهة.. وتمدحون (بشيعة ماما طهران)؟؟ متى نتعض من التاريخ وانتم تعتبرون كل نكسة وقع بها الشيعة (موقف صحيح من مرجعيات ارسلتنا للجحيم) كفتوى محاربة البريطانيين لخاطر عيون العثمانيين ببداية القرن الماضي ونكسة العشرين التي استلم بعدها السنة الحكم.. لان (المراجع العجم بالنجف.. حرموا شيعة العراق العرب حقهم بالحكم).. لانهم اصلا لا ينتمون لابناء وسط وجنوب..

انظروا لمراجع العجم دعموا قيام دولة للشيعة العجم الفرس.. واسست ايضا دولة للشيعة الاذاريين اذربيجان.. ولكن حرموا الشيعة العرب من حقهم بدولة بمنطقة اكثريتهم.. والله لا حل الا جعل مدينة النجف دولة كالفتكيان .. ونخلص من وصاية المراجع العجم واللبنانيين والافغان والباكستانيين على رقاب الشيعة العرب..نسيت ان انبه: اي شخص يريد ان يثير الطائفية المذهبية والعنصرية القومية.. (ضم مكونات..متنافرة لا يجمعها جامع ولا يوحدها موحد بكيان سياسي واحد) كما في العراق لتنفجر..كل انواع الطائفية والعنصرية.. لا حل الا تاسيس ثلاث دول بمنطقة العراق ونخلص من جحيم العراق الواحد المازوم ازمة العراق ليس بلد

موحد يراد تقسيمه.. بل مقسم يراد توحيده قسرا.

ونبين (لماذا مرجعيات الشيعة بالنجف.. هم اما عجم او لبنانيين)..

الجواب/

(رجال الدين العجم بالنجف وكربلاء.. وخاصة الايرانيين محصنين بالجنسية الاجنبية الايرانية) فيتم ترحيلهم.. او التضيق عليهم ..بالنجف.. في اي حال اي تشنج بالعلاقات بين هؤلاء المراجع العجم وبغداد.. وكذلك هؤلاء مستثنين من الخدمة العسكرية بزمن العثمانيين بالعراق وما بعدها بزمن الدولة العراقية.. اما (رجال الدين الشيعة العرب العراقيين ذوي الجنسية العراقية.. فيتم قتلهم وتصفيتهم).. من قبل الانظمة السنية والبعثية التي حكمت العراق.. واخرين يتم تسفيههم وتسقيطهم بنظر العامة من قبل المرجعيات العجمية .. واللبنانية .. لابقاء الساحة للوبي الايراني واللبناني.. وكذلك تم استنزاف اعداد كبيرة بزجهم بالحروب والجبهات بعهد العثمانيين وما بعدها..

ثانيا.. الاموال التي تاتي من الهند وايران وباكستان والخليج وغيرها.. تذهب لقنوات مالية ودهاليز مشبوهة يهيمن عليها (اللوبي الايراني).. بالنجف.. المدعوم من (حكام ايران سواء بعهد الشاه او ما بعده).. بالمحصلة عبر تاريخ الشيعة العرب بالعراق.. يتم اضطهاد الشيعة العرب وطلاب الحوزة العلمية المنتمين لقبائل وعشائر وسط وجنوب العراق.. ذوي الجنسية العراقية..

ثالثا: اعطيكم مثال.. جدي وصل مرتبة (الاجتهاد).. وكان مساعدا لاية الله الشيرازي بسامراء بحينها.. ولمجرد انه (ساوى بالرواتب بين طلاب الحوزة العلمية .. سواء للشيعة العرب والايرانيين الدارسين بالحوزة).. قام (معمم ايراني بضربه بخنجر في ظهره.. قائلا له .. عربست كافرست سنست).. فخرج (جدي) من سامراء وعاد للجنوب.. بعد ان حذره مقربين بان هناك (مخاطر لعملية اغتيال اخرى)..

توضيح :

الكثير لا يخرجون من وطنهم (ليس حبا فيه) كما يعتقدونولكن.. (خوفا من المجهول).. بالمقابل ملايين خرجوا بشجاعة وصار براسهم حظ لانهم عاشوا ببلدان براسه حظه (لا يحكمها من يفكرون مثلهم)..فلو حكم السويد …لاجئين عراقيين امثال من يدعمون ايران والنظام الدكتاتوري بسوريا والمليشيات) ماذا سوف يكون مصير السويد ؟؟ اليس مصير العراق؟

معادلة تحتاج لفك رموزها بل معادلات..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم