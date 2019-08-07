مستشار وزارة الصناعة والمعادن العلمي يبحث مع السفير اليوناني افاق التعاون الصناعي المشترك وسبل تطويره

بحث مستشار وزارة الصناعة والمعادن العلمي الاستاذ عمار عبدالله حمد مع السفير اليوناني لدى العراق السيد ليونيذس كونتوفونيسيوس بمكتبه في مقر الوزارة افاق التعاون الصناعي المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تطويره.

وقال السيد المستشار خلال اللقاء ان العراق له علاقات متينة مع اليونان منذ سنوات ونتمنى ان تستمر هذه العلاقات لفترات طويلة الامد وأن العراق بلد من البلدان التي تشجع عملية الاستثمار المحلي والاجنبي وهناك توجه حكومي لكافة وزارات الدولة ومؤسساتها بهذا الخصوص ولاسيما انه يمتلك ميزانية تشغيلية كبيرة مما يدعو الشركات العالمية للاستثمار او المشاركة لاعادة وبناء شركات القطاع العام والخاص والمختلط وانتاج منتجات تضاهي الانتاج الاجنبي المستورد لغرض التخفيف عن كاهل الميزانية التشغيلية, مبينا شروط الواجب توفرها لدى الجهات المستفيدة والمستثمرة منها نقل التكنلوجيا والخبرات الاجنبية للعراق للحفاظ على البيئة وان يكون للمستثمر رصانه مالية وتشغيل الايدي العاملة من الشباب العراقي, مشيراً الى ان لدينا فرص استثمارية كبيرة في قطاع الصناعة تقدر بـ(198) فرصة استثمارية ولاسيما ان هناك مدن عراقية تعرضت للعمليات الارهابية وتحتاج الى تأهيل البنى التحتية لها , لافتا الى ان اللقاء كان مثمرا وبناء نحو اتفاق اولي على امل ابرام عقود بين الطرفين بهذا المجال في المستقبل القريب.

من جانبه اعرب السيد السفير عن رغبة بلاده الدخول في السوق العراقية عن طريق المشاركة او الاستثمار وجذب رؤوس الاموال ورجال الاعمال والمستثمرين الى العراق وخصوصا هناك علاقات وطيدة تربط البلدين الصديقين منذ سنوات طويلة.