موضوعات في الترجمة:ترجمة الأدب من محور الشر

ترجمة: أروى واثق ثجيل

و

ا.د. كاظم خلف العلي

استاذ اللسانيات و الترجمة

كلية الآداب – جامعة البصرة kadhimalali@yahoo.com

في كتاب “الأدب من محور الشر : كتابات من إیران و العراق و كوریا الشمالية و غیرھا من الامم المعادیة Literature from the “Axis of Evil”: Writings from Iran,Iraq, North Korea and Other Enemy Nations”، و هي أول أنطولوجيا غير مسبوقة لنا ، تقدم ” كلمات بلا حدود ” للقراء الأمریكیین جواز عبور إلى قلب الامم المعادية و تكشف الغطاء عن مقطع عرضي رائع من الإنسانية مختلف تماماً عنا, ومعروف بصورة جوهرية لنا.

و يضم كتاب “الادب من محور الشر” احد وعشرين عملاً قصصيا وشعرياً من سبع بلدان مختلفة ترجم معظمها الى الإنكليزية لأول مرة. و يشمل المؤلفون في هذه الأنطولوجيا كل من ھوشانغ مرادي – كرماني و ترداد ذو القادر و أحمد شاملو (من إیران) و صلاح الحمداني و شیركو فتاح و محسن الرملي وسعدي یوسف (من العراق) و كانغ كوي – مي و ھونغ سوك – جنغ و لیم ھوا – وون و بایونغو جون من (كوریا الشمالية) و سالم بركات و حنا مینا (من سوریا) و كامل المقھور وعاشور الطویبي (من لیبیا) و طارق الطیب من السودان و آنا لیدیا میكاسیروفا و فرانسیسكو غارسیا كونزالیس و راؤول ریفیرو (من كوبا).

و ذكرت صحيفة سان فرانسیسكو كرونكل “إن قراءة كتاب أدب من محور الشر تجعلك لا محالة تفكر حول ما إذا كان الفن والادب یساعدان على منع الكراھیة والحروب”.

وذكرت بلومزبري ريفيو ” یجب على كل أمريكي قراءة ھذا الكتاب ھذا العام … لكتاب محور الشر الكثیر لیقوله عن التعقیدات و النزاعات التاريخية و ظلال بسيطة عما تسمى بالأمم

المعادية أفضل من مئات الصفحات من المجادلات والخطابات السیاسیة التي تزدحم بها الصفوف الأمامية لمكتباتنا”.

و عندما ظهر كتاب “الأدب من محور الشر” الذي كان موضوعا لقطعة كاملة الطول من طبعة الصباح أول مرة بغلاف من الورق المقوى وصل بسرعة إلى قمة قائمة أفضل مبيعات الأمازون. و أحتفى بصدوره مؤلفون و منهم آذر نفيسي و أليس ووكر و سمته بلومزبري ريفيو بكتاب العام.

و یوفر الخمس و ثلاثون عملا من القصة والشعر , لكٌتاب لم یسمح للأمریكیین بأن یسمعوا عنهم ، الى ان قامت وزارة الخزنة الامریكیة بتنقیح قوانينها مؤخراً ، نافذة لا تقدر بثمن للحیاة الیومیة ” للأمم المعادية ” و تعطي صفة الإنسانية للأفراد الذین یعیشون ھناك . و یتضمن الكتاب اعمالا من سوریا و لیبیا و السودان و كوبا و ایضا من إیران والعراق وكوریا الشمالية. و كما تكتب المحررة ألین میسون Alane Mason “ان عدم معرفة ما یفكر به و یكتبه بقیة العالم خطر ومضجر على حد سواء”.

المصدر: http://thenewpress.com/books/literature-from-axis-of-evil