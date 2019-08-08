إرشادات هامة للحفاظ على صحة الأطفال خلال السفر مقدمة من أخصائيي مستشفى كوك للأطفال

(دبي، 8 أغسطس 2019) : مع دخول إجازة الصيف بدأت العائلات بالسفر للخارج للاستمتاع مع أحبائهم، ولكن يواجه العديد من الأهالي صعوبات في وقاية أبنائهم من الأمراض المعدية. فإصابة الأطفال خلال السفر أمر غير مرغوب به أبداً وقد يحبط مخططات الرحلة بأكملها. لذلك فإن الأخصائيين بمستشفى كوك للأطفال قدموا إرشادات هامة للآباء للحفاظ على صحة أبنائهم خلال السفر.

أولاً، تأكدوا من حصول أبنائكم على اللقاحات اللازمة، وتأكدوا مع طبيبكم المحلي إن كان يحتاج الطفل إلى أي تطعيمات إضافية قبل السفر إلى الخارج للوقاية من بعض الأمراض الأجنبية. وجدير بالذكر أن بعض الوجهات تفرض عليكم إتمام تطعيمات الأنفلونزا قبل السفر إليها.

أما خلال رحلة الطائرة، حافظوا على سلامة أبنائكم بإبعادهم عن الركاب المرضى ، وإن كان أحد الركاب يعطس بالقرب منكم من دون أن يغطي فمه فأطلبوا منه فعل ذلك بدون تردد، وعلموا أبنائكم آداب العطس والسعال باستعمال المحارم الورقية لكيلا يساهموا بنشر الجراثيم حولهم.

و خلال الرحلة، تأكدوا من نظافة أيديكم في كل الأوقات. علموا أبنائكم غسل أيديهم قبل الأكل بالماء والصابون وامنعوا الأطفال من وضع أيديهم في أفواههم. ومن الأفضل حمل معقم اليدين دائماً وبالأخص في الأماكن التي لا توجد فيها حمامات لغسل اليدين.

كما يجب أن تحرصوا على تعقيم غرفة الفندق عند وصولكم. في العادة تكون غرفة الفندق أنظف من الغرف في البيت، ولكن إن كان قد سكن شخص مريض في الغرفة قبل قدومكم فإن معظم الأسطح ستكون ملوثة بالجراثيم. لذلك فمن الأفضل أن تقوموا بتعقيم مفاتيح الإضاءة والهواتف ومقابض الأبواب ومقاعد الحمام ومقابض الصنبور وأجهزة التحكم وأي سطح آخر معرض للمس بكثرة.

كونوا حذرين جداً عند أخذ أطفالكم إلى الأماكن المكتظة مثل حدائق الملاهي والمسابح العامة. شجعوا أطفالكم على تنظيف أياديهم خصوصاً قبل أكل الطعام في الحدائق، لأنكم لن تتمكنوا من تعقيم جميع الأسطح في الأماكن العامة. وأيضاً، اغسلوا أجساد أطفالكم بعد خروجهم من المسابح العامة وعلموهم عدم شرب مياه المسبح لأن الكلور المستخدم في المسبح لا يقتل جميع البكتيريا فمن الممكن انتشار الأمراض سريعا في هذه المسابح.

و أخيراً، هناك ثلاثة قواعد مهمة يجب اتباعها لضمان صحة أطفالكم عند السفر. أولاً، شجعوا أبنائكم على شرب الماء بانتظام واحملوا قنينة المياه معكم دائماً. ثانياً، الزموا الطفل على حميته الغذائية المعتادة وأحضروا معكم بعض الأطعمة الصحية لكيلا يضطر الطفل أن يأكل الوجبات السريعة الغير مفيدة. ثالثاً، يجب على الطفل أخذ مدة كافية من الراحة، ويفضل أن يلتزم بجدول النوم المعتاد خلال السفر لتجنب الإرهاق.