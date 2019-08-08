اعتراض نيابي على استحداث مكاتب للمفتشين العموميين

موسومة تحت البرلمان العراقي عادل عبدالمهدي مكاتب المفتشين

قال عضو مجلس النواب العراقي كريم المحمداوي، اليوم الخميس ، ان هناك اعتراضاً نيابياً على استحداث مكاتب للمفتشين العموميين من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وقال المحمداوي، ) : ” هناك اعتراض برلماني على استحداث وزيادة مكاتب للمفتشين العموميين، لاسيما بعد ان فشلت خلال الفترة الماضية”.

وبين ان “المفتشين العموميين لا يمكن لهم ان يحدوا من الفساد المستشري في دوائر الدولة”، مؤكدا ان “استحداث مكاتب للمفتشين العموميين زيادة في الروتين واجراء غير صائب في الوقت الحاضر”.

وأكد المحمداوي ان “مجلس النواب العراقي، سيكون له كلمة ورأي بشأن الأمر الديواني القاضي باستحداث وزيادة مكاتب للمفتشين العموميين في الدولة العراقية”.

وفي وقت سابق ، أصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.

وتضمن الامر تسمية 7 اشخاص للمناصب المستحدثة و 12 اخرين كمفتشين عموميين لـ 12 منصبا اخر.