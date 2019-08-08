اكتشاف عملية تلاعب لبيع عقار شرقي العاصمة

قام مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية الاربعاء، بإيقاف إجراءات بيع عقار في بغداد عن طريق التزوير وانتحال صفة المالك الحقيقي من قبل أحد الأشخاص.

وقال المكتب في بيان اصدره اليوم (7 آب 2019) إنه “تمت العملية على خلفية قيام لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام في مديرية الأحوال المدنية بتدقيق أعمال المديرية، حيث اكتشفت قيام شخص بإصدار شهادة جنسية عراقية بالاعتماد على هوية أحوال وبطاقة سكن مزورتين وبتواطؤ من بعض العاملين في دائرة الأحوال.”

وزاد البيان أنه “قام الشخص المنتحل بوضع صورته الشخصية على مستمسكات الشخص الذي انتحل شخصيته وفاتح دائرة التسجيل العقاري من أجل بيع عقاره، إلا أن اكتشاف مفتشية الداخلية لعملية التحايل والتزوير حال دون إتمام عملية البيع.”

وأشار إلى أن “مفتشية الداخلية أجرت التحقيق الإداري الابتدائي مع المتورطين في إصدار المستمسكات الثبوتية بأخرى مزورة واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة، وطالبت مديرية الأحوال المدنية بابطال المستمسكات التي تحتوي على صورة المزور وإقامة دعوى جزائية ضده.”

كما فاتحت دائرة التسجيل العقاري بغية إيقاف عملية بيع العقار الذي تبلغ مساحته 300 م في منطقة أم الكبر والغزلان شرق العاصمة بغداد