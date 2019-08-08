الاحزاب الكوردستانية تطعن بالفقرة الخاصة بكركوك في قانون الانتخابات المحلية المعدل

اعلن عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني ريبوار طه يوم الاربعاء عن اتفاق الاحزاب الكوردستانية على الطعن بالفقرة الخاصة بمحافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل من قبل البرلمان.

وقال طه في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع بين ممثلي كركوك من الكورد في مجلس النواب والاحزاب الكوردستانية في المحافظة انه “خلال المدة الماضية اجرى مجلس النواب تعديلا على قانون انتخابات مجالس المحافظات وكذلك الفقرة 35 المتعلقة بكركوك”، مردفا بالقول انه “للاسف المكونات الاخرى في كركوك هي من طالبت بتعديل تلك الفقرة”، في اشارة الى ممثلي التركمان والعرب عن المحافظة في البرلمان.

واضاف ان نواب الاتحاد الوطني والاحزاب الكوردستانية في كركوك اتفقوا على الطعن بتعديل الفقرة الخاصة بكركوك”، مشيرا الى ان هذا التعديل لا يصب بمصلحة الكركوكيين.

وتابع طه قائلا “اكدنا على خوض الاحزاب الكوردستانية الانتخابات المحلية في كركوك في حال موافقتها وعزمها على المشاركة”.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت في شهر تموز الماضي على اعتماد القاسم الانتخابي 1.9 بنظام سانت ليغو في الانتخابات المحلية اضافة الى التصويت على لتعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم والأقضية التابعة لها رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨.