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البرلمان يصدر توضيحاً بشأن مداهمة مكتب نائب

اصدر البرلمان العراقي، الاربعاء، توضيحاً بشأن أنباء مداهمة مكتب النائب صباح الساعدي.

وقال في بيان “تناقلت بعض صفحات الفيس بوك خبرا مفاده مداهمة مكتب النائب صباح الساعدي وكسر أبوابه، وهنا اذ ينفي مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب هذا الخبر جملة وتفصيلا، يؤكد على أن النائب الساعدي لا يوجد لديه في الوقت الحاضر اي غرفة خاصة به داخل مجلس النواب”.

واضاف ان “ما تم الحديث عنه هي غرفة تابعة لأمن المجلس وهي قيد الإنجاز من الاعمار، وتقع في مدخل مجلس النواب ولا يوجد فيها اي شي غير ادوات العمل”.

وتابع البيان “التساؤل هنا اذا كانت هناك ملفات ومهمة كما يدعي ناشر البوست فهل تترك في عهدة المقاول؟ وماذا تفعل هذه الملفات في الغرفة في حين مكانها الطبيعي في الادعاء العام أو هيئة النزاهة؟”، حسب البيان.

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