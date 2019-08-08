الجزيرة فخر أبوظبي يتعاقد مع عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن

أبوظبي 8 أغسطس 2019: أكملت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم اجراءات التعاقد مع ثنائي منتخبنا الوطني الأول عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن بصفة الانتقال الحر وبعقد يمتد لثلاث سنوات لعمر عبد الرحمن، وعامين لعامر عبد الرحمن، على أن ينضم اللاعبان لقائمة الفريق الأول اعتبارا من فترة التحضيرات الجارية حاليا استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019 – 2020.

خاض عمر 27 عاماً 71 مباراة دولية وهو لاعب وسط بارع وصانع ألعاب استثنائي نال لقب أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2016. ويأتي انتقاله بعد انتهاء عقده مع الهلال السعودي وسيأخذ موقعه مع فريق الجزيرة في خط الوسط هذا الموسم بهدف تعزيز هجمات الفريق.

وينتقل عامر 30 عاماً إلى الجزيرة بعد أن كان في نادي العين وبني ياس من قبل. ويجلب خبرة واسعة لفخر أبوظبي باعتباره يجيد السيطرة على خط الوسط، وقد ظهر في 76 مباراة مع المنتخب الإماراتي وخاض أكثر من 150 مباراة مع الأندية الإماراتية.

وفي معرض تعليقه على التعاقد مع الثنائي عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن قال سعادة محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم “أتوجه أولا بالحمد لله العلي القدير على توفيقه لمجهوداتنا الرامية لتعزيز صفوف الفريق الأول سعيا لكتابة المزيد من فصول النجاح في تاريخ نادي الجزيرة، وفقا للرعاية الكريمة والقيادة الرشيدة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري ورئيس مجلس الشرف للنادي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة. ويشرفني أن أتقدم نيابة عن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، ونيابة عن أسرة النادي ومحبيه، بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد لدعمه اللا محدود وقيادته الحكيمة للنادي، ومساندته المستمرة من أجل بقاء فخر أبوظبي في طليعة الأندية الإماراتية، وتؤكد الشركة أن الأيادي البيضاء لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وحرصه الدائم على تعزيز جميع الفرق الرياضية في النادي كان لها الأثر الأكبر في استمرار تدعيم فريق كرة القدم الأول بالصفقات النوعية على مستوى اللاعبين المواطنين والأجانب، كما أن هذه الصفقات القياسية في ظل الدعم السخي من سموه تضاعف من المسؤولية لدى شركة كرة القدم والفريق الأول من أجل تحقيق طموحات الإدارة والمشجعين بالتواجد على منصات التتويج والمنافسة بقوة للوصول إلى المراحل المتقدمة في البطولات الخارجية التي يمثل فيها الجزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة. وندعو الله تعالى أن يوفق عمر وعامر وزملائهما في الفريق في تقديم ما يرضي طموحات القاعدة الجماهيرية الكبيرة للجزيرة التي نثق في تقديمها للترحيب الحار والدعم المستمر لنجميهما الجديدين في قائمة فخر أبوظبي”.

وعبر الثنائي عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن عن سعادتهما بالانضمام لـ فخر أبوظبي، وادلى عمر بتصريح للموقع الرسمي للنادي قال فيه “الحمد لله أولا وأخيرا على فضله وتوفيقه، وأدعوه متضرعا أن أوفق في خدمة فريقي الجديد بما يرضي طموحات إدارة النادي ومشجعيه، وأتوجه بالشكر ثانيا لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على حرصه ودعمه لصفقة انتقالي لنادي الجزيرة، متمنيا أن أكون عند حسن ظن سموه، والشكر أيضا لإدارة شركة القدم على ثقتهم في قدرتي على تقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة في تحقيق الأهداف الموضوعة والفريق بداية من الموسم المقبل”.

وأضاف عموري “سعادتي كبيرة جدا بالتعاقد مع نادي الجزيرة وبالانضمام للمجموعة الرائعة من اللاعبين في قائمة الفريق والتي تربطني بهم علاقات صداقة وطيدة ستجعل من انسجامي مع المجموعة سريعا جدا، وسأعمل جاهدا على الوصول لأفضل وضع بدني ممكن وعلى نيل ثقة الجهاز الفني وزملائي اللاعبين، وأتعهد بان أسخر كل خبراتي وامكانياتي لمساعدة الفريق على القتال من أجل تحقيق ما يتطلع إليه من أهداف وطموحات”.

من جهته قال عامر عبد الرحمن “الشكر بعد الله عز وجل لإدارة نادي الجزيرة على تعاقدهم معي وعلى ثقتهم التي أتعهد بالاجتهاد والتضحية لإثبات أحقيتي بها، وأتشرف برفع أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على تسهيل انضمامي لـ فخر أبوظبي، ولإدارة شركة كرة القدم وأعضائها الذين بذلوا مجهودات مقدرة في سبيل انضمامي لهذا النادي الكبير، وأدعو الله العلي القدير أن يلهمني التوفيق لأقدم مستويات تليق بشعار فخر أبوظبي الذي يتشرف أي لاعب بارتدائه والدفاع عنه. أنا فخور بالانضمام لنادي الجزيرة وأتطلع بحماس وسعادة لهذه التجربة الجديدة الرائعة في مسيرتي الاحترافية، وأتشوق للانضمام للتدريبات الجماعية ومقابلة زملائي اللاعبين والجهازين الفني والإداري للفريق، وسأسعى جاهدا في الفترة المقبلة لمضاعفة الجهد والعمل بشكل مكثف ويومي لإقناع المدرب بمنحي مكانا في قائمة الفريق الذي يضم عددا كبيرا جدا من المواهب الكروية الرائعة التي تتنافس بشكل إيجابي على الدخول للقائمة التي ستخوض التحديات الهامة والكبيرة التي تنتظر الجزيرة محليا وخارجيا في الموسم الجديد”.

—–

نبذة عن نادي الجزيرة:

تأسس نادي الجزيرة في عام 1974 في مدينة أبوظبي بعد اندماج فريقي الخالدية والبطين، ليشكلا ناديًا واحدًا ألا وهو نادي الجزيرة الرياضي. المعروف باسم “فخر أبوظبي”. يخوض الجزيرة جميع مبارياته على أرضه في المسابقات المحلية والقارية على استاد محمد بن زايد الذي يتسع لـ 38.000 متفرج. ضم النادي في صفوفه العديد من نجوم الساحرة المستديرة ومن أشهرهم اللاعب الليبيري جورج وياه الحاصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالملسنة 1995.

يمتلك الجزيرة واحدة من أفضل أكاديميات كرة القدم في المنطقة، وقدمت الأكاديمية للفريق وللمنتخبات الإماراتية مجموعة من أهم اللاعبين أبرزهم علي مبخوت الهداف التاريخي لنادي الجزيرة وهداف كأس أمم آسيا لعام 2015.

يتمتع نادي الجزيرة بتاريخ حافل بالإنجازات، إذ سبق أن توج بألقاب عدة أبرزها بطولة كأس الاتحاد الإماراتي عام 2006، وبطولة كأس الأندية الخليجية الأبطال عام 2007، وكأس الخليج العربي لموسم 2009- 2010. كما فاز فريق نادي الجزيرة ببطولة دوري الخليج العربي عام 2011 وكرر هذا الإنجاز عام 2017. وحاز بجدارة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة “2011، 2012، 2016″، وحقق الجزيرة المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017.