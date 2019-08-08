الداخلية تصدر بياناً بشأن القبض على العقل المدبر لعملية الهروب من سجن القناة

أعلن الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، الخميس، 08 آب، 2019، إلقاء القبض على العقل المدبر لعملية الهروب من سجن القناة، شرقي العاصمة بغداد.

وقال معن، في بيان إنه “من خلال المتابعة الميدانية، وجمع المعلومات، تمكنت قوة مشتركة من مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وقوات الجيش الماسكة للأرض من القاء القبض على احد الفارين من مركز شرطة القناة ببغداد”.

وأضاف ان العملية تمت “بعد ان حاول مقاومة القوة المنفذة للواجب بإطلاق النار بالاشتراك مع صاحب الدار التي كانت تأويه شرقي العاصمة بغداد”.

وأشار الى أن “القوة اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا”، منبها الى انه “يعد هذا المتهم العقل المدبر لعملية هروب السجناء، وهو من اخطر المتهمين في قضايا المخدرات”.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في ةقت سابق من اليوم، القبض على العقل المدبر لعملية هروب موقوفي سجن القناة شرقي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، أن “المديرية العامة لمكافحة المخدرات القت فجر الخميس على العقل المدبر لعملية هروب موقوفي سجن مركز القناة ببغداد”.

واعلنت الوزارة فجر، الخميس، طرد ثمانية ضباط ومنتسبين من الخدمة على خلفية حادثة الهروب من مركز شرطة القناة ببغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان “القرار تضمن طرد خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من الخدمة على خلفية هروب الموقوفين”.

وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، 07 آب، 2019، اتمام عملية القبض على 9 هاربين من سجن القناة ببغداد.

وكان مصدر أمني كشف كشف ، السبت 3 اب 2019، تفاصيل هروب 15 موقوفا، من سجن القناة، مبينا أن “السجن يضم ما يقارب الـ70 موقوفاً، بادر 15 منهم أثناء تقديم الطعام لهم، بسحب الحراس وضربهم، والفرار من السجن بملابسهم الداخلية”.

وتابع، أن “الموقوفين الآخرين حاولوا الهروب بالطريقة نفسها، لكن حراس المركز فتحوا النار وسيطروا على الوضع، وتمكنوا من إغلاق السجن”.

إثر ذلك، وفي وقت لاحق من السبت (3 آب 2019)، أصدر وزير الداخلية ياسين الياسري أمراً باعفاء قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم، وشكل لجنة تحقيقية من كبار ضباط الوزارة للتحقيق في ملابسات حادثة الهروب، وأوعز بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم.