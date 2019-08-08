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الداخلية تطرد 8 ضباط ومنتسبين على خلفية حادثة “مركز القناة”

اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الخميس، عن طرد 8 ضباط ومنتسبين من الخدمة على خلفية حادثة الهروب من مركز شرطة القناة ببغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان ‘محكمة قوى الأمن الداخلي اصدرت قرارا بشأن المدانين في قضية هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة ببغداد’.
واضاف ان ‘القرار تضمن طرد خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من الخدمة على خلفية هروب الموقوفين’.

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