الصدريون يحذرون من “مساومات” لاطلاق سراح “حجي حمزة”: اعماله لازالت مستمرة

حذر حاكم الزاملي، القيادي في التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الأربعاء، من وجود مساومات من أجل اطلاق سراح “حجي حمزة الشمري” واتباعه، الذي يقود أكبر مافيات الروليت وصالات القمار وبيع النساء.

وقال الزاملي، “بالرغم من اعتقال (حجي حمزة الشمري) واتباعه، لكن اعمالهم لازالت مستمرة لغاية هذه اللحظة ومنها قاعات الروليت”.

وبين “نخشى ونحذر من مساومات من أجل اطلاق سراح (حجي حمزة الشمري) واتباعه، الذي يعبثون باقتصاد وأمن العراق، باعتبار عملهم هو تبييض للأموال ويؤثرون على الروابط والعلاقات الاجتماعية”.

وأضاف ان “اعتقال (حجي حمزة الشمري)، لا يعني انتهاء هذا العمل، فهذا الامر يحتاج الى جدية من قبل الأجهزة الأمنية لمتابعة وملاحقة من يقوم بهذه الاموال وبدون هذه الجدية لن يتم تحقيق اي نتائج”.

أعلنت القوات الأمنية، مؤخرا اعتقال من وصفته بأكبر زعيم للمافيا في العراق المدعو حجي حمزة الشمري و25 شخصاً من مساعديه.

وأكدت مديرية أمن الحشد الشعبي في بيان لها، تسليم المطلوبين مع ما تمت مصادرته من مواد مخدرة وأموال إلى الأمن الوطني من أجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء.

يذكر أن العملية تمت بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الحشد الشعبي لملاحقة مافيا المخدرات وصالات القمار وبيع وشراء النساء.

وتكسب المافيا بقيادة حجي حمزة يومياً نحو مليون دولار من تجارة المخدرات والدعارة وصالات القمار التي انتشرت بشكل لافت مؤخراً خاصة في الفنادق الفخمة والنوادي الليلية.

ويعاني العراق من انتشار النوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة في مناطق كثيرة من العاصمة بغداد، ولا تستطيع القوات الأمنية إغلاقها أو مداهمتها لأنها تعود إلى جهات متنفذة، بحسب تعبير من يدير تلك الأماكن المشبوهة، مما يولد خشية لدى رجال الأمن على حياتهم وحياة عوائلهم.

وداهمت قوة أمنية في وقت سابق، فندق فلسطين ميرديان في بغداد، واعتقلت ثلاثة أشخاص من أصحاب صالات القمار المتهمة بتهريب الأموال إلى خارج العراق بطرق غير مشروعة.