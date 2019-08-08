الصقور تقبض على هارب من سجن بادوش واخر محكوم بتهمتي القتل والسطو في النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت قيام خلية الصقور الاستخبارية بتنفيذ عمليتين نوعيتين اسفرتا عن القبض على مطلوبين بتهم قتل وسطو مسلح.

وقالت المديرية ” أن خلية الصقور الاستخبارية في النجف تمكنت من القاء القبض على متهم هارب من سجن بادوش قام برتكاب جرائم سطو مسلح وقتل في المحافظة بعد هروبه من السجن والقبض على شقيقه في محافظة الكوت المحكوم 20 سنة غيابيا والمتهم بجرائم قتل وسطو مسلح في عمليه ثانية”.

وبينت” أن الخلية تمكنت ايضاً من القاء القبض على عناصر لعصابة سطو مسلح ارتكبوا جرائم السطو على احدى الصيرفات في محافظة المثنى وسرقة مبلغ اكثر من 300 مليون دينار والسطو المسلح على احد الدور في قضاء المناذرة وسرقة مبلغ 30 مليون دينار وتم احالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.