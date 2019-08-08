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العراق والأردن يتفقان على الربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية

أعلنت وزارة الكهرباء، امس الأربعاء، توقيع اتفاقية مع الأردن، لربط البلدين في مجال الطاقة الكهربائية، بهدف سد النقص في الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان إنها “متمثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى وقعت اتفاقية مع الجانب الأردني بشأن الربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية”.

وأوضحت أن “الطرفين ناقشا أهم الأمور الفنية والتجارية، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للربط العراقي والأردني للطاقة الكهربائية”.

وأشارت في البيان إلى “توصل الطرفان إلى مراحل متقدمة، وإيجاد الحلول لمعوقات العمل والاتفاق عليها لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين، فضلا عن الاتفاق على مد الخطوط الناقلة والتنسيق بين البلدين لإكمال الربط بأسرع وقت ممكن”.

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