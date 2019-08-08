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الفتح يتحدث عن “غموض” في قضية التواجد الأمريكي والتركي

أكد تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري ، اليوم الخميس ، وجود غموض كبير في قضية التواجدين الأمريكي والتركي على الاراضي العراقية.

وقال النائب عن التحالف قصي عباس ان “هناك غموض في قضية التواجد الأجنبي سواء الأمريكي او التركي او غيره من القوات على الاراضي العراقية ، فلا نعلم ما هو عديد هذه القوات”.

وبين عباس انه “على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ان يبين للشعب العراقي ، من خلال مجلس النواب عدد هذه القوات ومهامها وان يكون واضحا بهذه القضية”، مردفاً ” البرلمان عازم على تشريع قانون يلزم الحكومة بإخراج اي قوة أجنبية من الاراضي العراقية”.

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