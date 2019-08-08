القبض على المانية تزوجت “داعشي” قاتل في العراق

أعلن الادعاء العام الألماني، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على امرأة داعشية كان زوجها يقاتل ضمن صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وذكرت وسائل اعلام ألمانية، ان الزوجة متهمة بالانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي، وارتكاب جرائم حرب، وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة الحربية.

وأشارت إلى أن السلطات الألمانية ألقت القبض على زوجة مقاتل ينتمي لتنظيم داعش، وأن الادعاء العام الاتحادي أعلن في مقره بمدينة كارلسروه أنه عقب القبض عليها في ولاية بافاريا، تم عرض الزوجة الألمانية أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية بكارلسروه، مضيفا أنه صدر قرار بإيداعها الحبس الاحتياطي.

وتشتبه السلطات في أن المرأة سافرت في ربيع عام 2016 إلى سوريا وبعد ذلك العراق مع زوجها، الذي تزوجته وفقا للشريعة الإسلامية، للعيش في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش.وبحسب البيانات، حصلت المتهمة في العراق مع زوجها على ثلاثة منازل من داعش على نحو متتال، بعدما فر منها أصحابها بسبب داعش.

وكانت الزوجة تدير الشؤون المنزلية، حتى يتفرغ زوجها للقتال مع داعش، وبحسب الادعاء العام، كان متاحا للزوجة الوصول إلى أنواع مختلفة من البنادق.