Posted on by

القنصلية الفرنسية بالمغرب تستدعى عائلة صحفى مقيم بباريس وتلغى تاشيرات سفر عائلته لفرنسا

بيان اعلامى عاجل

ذكر السياسى المصرى والصحفى زيدان القنائى المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال لفريقيا ان القنصلية الفرنسية بالمغرب قامت باستدعاء عائلة الصحفى الصحراوى محمد راضى الليلى وزوجته وابناءه

مستنكرا هذا الاجراء التعسفى من جانب القنصلية الفرنسية بالرباط والذى ياتى ضمن مؤاءمات سياسية بين الحكومة الفرنسية والمغربية على حساب عائلة الصحفى المغربى المعارض لسياسالت المغرب بشان الصحراء الغربية

وقال الصحفى محمد راضى اليلى المقيم فى باريس إن القنصلية الفرنسية طلبت جواز سفر زوجته وابنته ثم سحبت تأشيرات سفر سياحية كانت قد منحتها لاسرته المقيمة بالمغرب

ونشر الصحفي الذي كان يعمل في التلفزيون المغربى وتحول إلى أحد أبرز معارضى الوجود المغربى فى الشطر الصحراوى ان قنصلية فرنسا بالرباط قامت بإستدعاء زوجته و أطفاله إلى مقر القنصلية بالرباط وتم سحب جواز سفر زوجته وابنته والغاء تاشيرات سفرهم الى فرنسا ياتى ذلك على خلفية الأراء السياسية المؤيدة للإستقلال وتقرير المصير في الصحراء الغربية بالإضافة إلى انتقادات الصحفى اللاذعة للسلطات المغربية

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close