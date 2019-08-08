المرجع الخالصي يدين الترويج للدولة المدنية على حساب الدولة الإسلامية

الترويج الذي حصل لما يسمى بـ #الدولة_المدنية -المزعومة- على حساب #الدولة_الإسلامية، كان بفضل سكوت الشياطين الخرس عن هذا، وعن تدخلات سفير الشيطان الأكبر – #امريكا – في #الشأن_العراقي لاسيما الشؤون الدينية في العتبات والمراقد، والترحيب الذي يستقبل به من الدجالين المدلسين أنفسهم في زمرة القوامين، كما حصل في تدنيسه للحرم العلوي سابقاً، و مرقد الشيخ الحنفي والشيخ الكيلاني أخيراً.

ومن رعى غنماً في أرض مسبعة

ونام عنها تولى رعيها السبع



# الشيخ_محمد_مهدي_الخالصي