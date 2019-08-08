الترويج الذي حصل لما يسمى بـ #الدولة_المدنية -المزعومة- على حساب #الدولة_الإسلامية، كان بفضل سكوت الشياطين الخرس عن هذا، وعن تدخلات سفير الشيطان الأكبر – #امريكا – في #الشأن_العراقي لاسيما الشؤون الدينية في العتبات والمراقد، والترحيب الذي يستقبل به من الدجالين المدلسين أنفسهم في زمرة القوامين، كما حصل في تدنيسه للحرم العلوي سابقاً، و مرقد الشيخ الحنفي والشيخ الكيلاني أخيراً.
ومن رعى غنماً في أرض مسبعة
ونام عنها تولى رعيها السبع
المرجع الخالصي يدين الترويج للدولة المدنية على حساب الدولة الإسلامية
الترويج الذي حصل لما يسمى بـ #الدولة_المدنية -المزعومة- على حساب #الدولة_الإسلامية، كان بفضل سكوت الشياطين الخرس عن هذا، وعن تدخلات سفير الشيطان الأكبر – #امريكا – في #الشأن_العراقي لاسيما الشؤون الدينية في العتبات والمراقد، والترحيب الذي يستقبل به من الدجالين المدلسين أنفسهم في زمرة القوامين، كما حصل في تدنيسه للحرم العلوي سابقاً، و مرقد الشيخ الحنفي والشيخ الكيلاني أخيراً.