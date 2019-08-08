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المرجع الخالصي يدين الترويج للدولة المدنية على حساب الدولة الإسلامية

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كتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله) على صفحته في تويتر:
 

الترويج الذي حصل لما يسمى بـ #الدولة_المدنية -المزعومة- على حساب #الدولة_الإسلامية، كان بفضل سكوت الشياطين الخرس عن هذا، وعن تدخلات سفير الشيطان الأكبر – #امريكا – في #الشأن_العراقي لاسيما الشؤون الدينية في العتبات والمراقد، والترحيب الذي يستقبل به من الدجالين المدلسين أنفسهم في زمرة القوامين، كما حصل في تدنيسه للحرم العلوي سابقاً، و مرقد الشيخ الحنفي والشيخ الكيلاني أخيراً.
ومن رعى غنماً في أرض مسبعة
ونام عنها تولى رعيها السبع

 
#الشيخ_محمد_مهدي_الخالصي
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