بارزاني وساكو يؤكدان أهمية التعايش في إقليم كردستان

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ووفد الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، امس الأربعاء، على أهمية التعايش والتسامح في إقليم كردستان والعراق،

وتحقيق وحماية حقوق جميع المكونات الدينية والقومية. وجاء في بيان لرئاسة إقليم كردستان أنه “هنأ نيافة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، نيجيرفان البارزاني رئيس إقليم كردستان، بمناسبة تسنمه مهام رئاسة إقليم كردستان وعبر عن أمله له بالتوفيق والنجاح”. وأضاف أنه “خلال لقاء سلط البطريرك الكاردينال ساكو، ووفد مرافق له مؤلف من أساقفة الكنيسة وممثلي الأبرشيات الكلدانية في العراق والعالم، الضوء على أحوال الكلدان خاصة والمسيحيين عامة في العراق وإقليم كردستان والمنطقة والعالم”. وتابع البيان أنه خلال اللقاء “أكد رئيس إقليم كردستان ووفد الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، والذي يزور أربيل لعقد اجتماعه السنوي، على أهمية التعايش والتسامح في إقليم كردستان والعراق، وتحقيق وحماية حقوق جميع المكونات الدينية والقومية”.