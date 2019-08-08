بالفيديو…هوليوود تُكرّم المخرج المكيسكي “ديل تورو” بنجمة في ممشى المشاهير

رافعاً علم بلاده ووسط أصدقاءه ومحبيه، تم تكريم المخرج المكسيكي الشهير “جييرمو ديل تورو”، وذلك بوضع نجمة تحمل اسمه على ممشى المشاهير في هوليوود، وأوضح تقريراً أذاعته فضائية الغد الاخبارية أن ديل تورو يبلغ من العمر 54 عاما هو مخرج سينمائي ومنتج وكاتب سيناريو وروائي وتنوعت أعماله بين الخيال وأفلام الحركة الأمريكية.

وتابع التقرير أن ديل تورو حصل على جائزتين أوسكار عام 2017، عن فيلمه the shape of the water، بالإضافة إلى 92 جائزة أخرى منها جولدن بلوبز، لافتا إلى أن تكريم المخرج المكسيكي يأتي بعد عدة أيام من عملية اطلاق نار عشوائي بولاية تكساس الأمريكية التي يسكنها عدد كبير من ذوي الأصول اللاتينية.

وأعرب ديل تورو عن سعادته بذلك التكريم وفي هذا الوقت، إذ يرى أنه لا يوجد حدث بلا معنى، وأنه من المهم الآن الاعتراف بمساهمة المكسيكيين في الثقافة والفن والحياة في الولايات المتحدة.