بعد تعيين قرداش مساعدا للبغدادي.. تحذير عراقي من هجمات بهذه الدول العربية والاجنبية

كشف الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الخميس، 08 آب، 2019، سبب اختيار زعيم داعش ابو بكر البغدادي لعبدالله قرداش معاونا له، مؤكدا أن قرداش سيثبت نفسه بعمليات ارهابية جديدة.

وقال ابو رغيف في حديث خاص إن “ابو بكر البغدادي باق بصفته زعيما لتنظيم داعش، وعلى رأس التنظيم من دون ان يتزحزح عن منصبه”.

وبين، أن “البغدادي رأى من الضروري ان يولي شؤون التنظيم لشخص مساعد له بعد ان بدا عليه الانهاك في ادارة شؤون الخلافة”، مشيرا الى أن “البغدادي اختار عبد الله قرادش مساعدا وممثلا له، في ادارة التنظيم وحل محله في ادارة ديوان الزكاة والحسبة والجند والذي يعتبر الاكثر قسوة ومنعا من البغدادي”.

واشار إلى، أن “سبب تعيين قرداش بهذا المنصب، لقسوته، وقربه من البغدادي، بعد ان بدا على البغدادي الانهاك ليكون قرداش جامعا للامور اللوجستية لاسيما جمع الاموال”.

وبين، أن “التنظيم سيزداد صلابة وقسوة وارهاب بوجود قرداش الذي سيحاول اثبات نفسه من خلال عمليات جديدة قد تكون عميقة في اوربا وافريقيا ،جنوب سيناء في مصر”.

ولفت الى، أن “التنظيم لن يتلاشى، حيث يوجد في الوسط السوري اكثر من 20 الف مقاتل و7 الاف عنصر غرب وشمال العراق، وفي الصحارى والمنحنيات”، مؤكدا أن “التنظيم متجه باعادة تسويق نفسه تارة اخرى”.

وكشفت مواقع مقربة من تنظيم داعش ، الاربعاء 7 اب 2019، ان زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي رشح عراقياً من قيادات التنظيم كخليفة له.

وقالت وكالة اعماق الواجهة الاعلامية للتنظيم في خبر عاجل ان من اسمته بـ ( خليفة المجاهدين ) ابو بكر البغدادي رشح ( عبد الله قرداش ) لرعاية احوال المسلمين.

وعلق الخبير الامني العراقي فاضل ابو رغيف على التعيين بالقول أن ” خليفة البغدادي المنصب توا كان معتقلا ببوكا، شغل منصب شرعي عام القاعدة ، وهو خريج كلية الإمام الأعظم/الموصل، وكان مقرباً من القيادي ابو علاء العفري”.

واضاف ان ” والد قرداش كان خطيباً عقلانيا، واتسم قرداش بالقسوة والتسلط والتشدد، وكان اول المستقبلين للبغدادي إبان سقوط الموصل”.

وختم بالقول “عبدالله قرداش ارهابي قاس”.