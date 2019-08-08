تعزية: وفاة الاخت الفاضلة الحاجة رسمية عبد الرحيم الفيلي ( ام مازن )

الموضوع : تعزية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِ))

صدَقَ الله العَظِيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا ببالغ الالم والاسف وفاة الاخت الفاضلة الحاجة رسمية عبد الرحيم الفيلي ( ام مازن ) بعد معاناة طويلة مع مرض عظال قاومته بكل ما لديها من قوة معروفة عنها وبصبر طويل ولكنها في النهاية اسلمت روحها لباريها مساء امس الاربعاء 7 أب 2019 وفي اربعينية والدتها الحاجة (دا). لتترك فراغا كبيرا بين اهلها واحبتها لم يشغله احد غيرها.والمرحومة هي زوجة ابن العم المرحوم مالك الحاج احمد الاحمدي ووالدة كل من الاخوة مازن وسامان والأخوات سحر وسندس وسراب واخت الاخ العزيز لقمان وقيس وزهير وحكمت وشوان ولقمان وكامران عبد الرحيم الفيلي وشقيقة كل من الاخوات نادرة ورمزية وفوزية ونسرين الفيلي تغمدها الله برحمته الواسعة وجعلها في العليين مع الصالحين والشهداء والهم اهلها وذويها…. الصبر والسلوان …اللهم يا حنان يا منان يا واســـع الغفران أغفــر لها وارحمها وعافها واعفوا عنه واكرم مثواها وانا لله وانا اليه راجعون….

عبد الخالق ياره عن العائلة والاقرباء