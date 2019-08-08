تيار الحكيم يعلن تشكيل “حكومة ظل”

قال تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، اتخاذه دور “حكومة ظل”، وذلك عقب اعلانه المعارضة البرلمانية.

وقال القيادي في التيار، النائب حسن خلاطي، “ما نقصد به بـ(حكومة ظل)، الرؤى المقابلة لرؤى كل وزارة، البرنامج الذي يطرح مقابل كل برنامج لكل وزارة في الحكومة ومدى تنفيذ البرنامج، ورؤى جانب المعارضة في التنفيذ”.

وبين خلاطي ان “حكومة ظل، ليس بالضرورة ان يكون هناك وزير مقابل وزير او رئيس وزراء مقابل رئيس وزراء، لكن سيكون برنامجا مقابل برنامج ولكل وزارة”، مبينا ان “تيار الحكمة، لديه برنامج خاص لكل وزارة، وسيقارنه مع البرامج الوزارية”.

وتيار الحكمة هو أحد مكونات تحالف الإصلاح والإعمار، الذي يضم مكونات أخرى، منها “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر والنصر برئاسة حيدر العبادي.

ويقول تيار الحكمة انه يعمل على كتلة معارضة تضم قوى اخرى في البرلمان العراقي.