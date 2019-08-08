جيسكا ألبا: لا أهتم بتعليقات الآخرين

لوس أنجلوس (د ب أ)

تحدثت الممثلة الأميركية جيسكا ألبا، 38 عاماً، حول تقبلها لشكل جسدها وثقتها في نفسها في حوار مع مجلة إن ستايل، بمناسبة مرور 25 عاماً على صدور أول عدد لها، وقالت جيسكا: «في شبابي كنت أشعر أنه يتعين علي أن أكون شخصاً آخر لكي أشعر بالقبول، ولقد سمحت لأفكار الآخرين بشأني أن تحدد هويتي، لكن أصبحت أنظر لنفسي بصورة جديدة منذ أن تقدمت في العمر وأنجبت أطفالاً، ومن أنا الآن؟ شخص لا يهتم، لقد أصبح لدي ثلاثة أطفال، لقد فجروا جسدي وأنا أتقبل ذلك».

وأكملت: «للمرة الأولى في حياتي، أشعر بأنوثتي، كنت في أوائل الثلاثينيات من عمري»، وفي ذلك الوقت ارتبطت بزوجها المنتج كاش وارن وأنجبت طفلتين، أونور وهافن.

وقالت جيسكا إنها لدى اختيارها للظهور على غلاف مجلة إن ستايل أول مرة، عندما كانت تبلغ من العمر 26 عاماً، شعرت أنها أخيراً «حققت حلمها». ويشار إلى أن جيسكا ظهرت مؤخراً في مسلسل ال ايه فاينست، الذي تم الإعلان عن إنتاج موسم ثانٍ له قريباً.