*حركة الأحرار تبارك عملية خطف وقتل جندي صهيوني، وتؤكد أنها صفعة قوية لمنظومة الأمن الصهيونية التي يتغنى بها أمام العالم*

● تبارك حركة الأحرار الفلسطينية العملية البطولية التي تمثلت في خطف جندي من جيش الاحتلال وقتله قرب مستوطنة عتصيون، وتؤكد الحركة بأن هذه العملية هي صفعة قوية لمنظومة الأمن الصهيونية بكل مكوناتها، وهي الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ومخططاته وعدوانه المتواصل على شعبنا ومدينة القدس وخاصة في وادي الحمص.

● وتؤكد الحركة بأن هذه العملية ومثيلاتها من عمليات المقاومة المنظمة والفردية على السواء هي أفضل الوسائل لفرض السيادة الوطنية على كل أرضنا المحتلة وتحويل حياة المغتصبين والمحتلين الصهاينة إلى جحيم, وهي الطريق الأمثل إلى تحجيم الاستيطان وتعطيل مسلسل التهويد والضم والسيطرة.

● وتأتي هذه العملية البطولية لتؤكد إرادة شعبنا في الضفة الفلسطينية الباسلة وقدرته على الفعل والإبداع في استخدام كل الوسائل والأدوات لمواجهة ومقاومة الاحتلال وتفتح الباب واسعا لبدء مرحلة جديدة من مراحل المقاومة في الضفة.

● وتدعو الحركة أبناء شعبنا للمزيد من هذه العمليات النوعية وتصعيد كل أشكال المواجهة والعمليات ضد الاحتلال لنؤكد أن المقاومة هي الخيار الأمثل للجم عدوان الاحتلال والتصدي للمؤامرات التصفوية.

المكتب الإعلامي

8-8-2019