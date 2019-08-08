حملة لإغلاق النوادي الترفيهية في الكرادة

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن إغلاق عدد من النوادي الترفيهية وسط بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “تم غلق عدد من النوادي الترفيهية في منطقة الكرادة وسط بغداد”، مشيرة إلى أن “عملية الغلق تمت بسبب مخالفة الاستعمال وتغيير جنس العقار من قبل أصحاب النوادي الذين قاموا بتحويل مباني سكنية أو محلات تجارية إلى نوادي ترفيهية وغيرها وهو ما يختلف وطبيعة جنس العقار”.

وأضافت أن هذا الأمر “دعا كوادر بلدية الكرادة إلى القيام بحملة تم خلالها غلق العديد من النوادي المذكورة ومطالبة أصحابها بمراجعة مقر الدائرة لاستحصال الموافقات اللازمة في حال رغبوا بتحويل عقاراتهم إلى جنس آخر”.