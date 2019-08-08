Posted on by

حملة لإغلاق النوادي الترفيهية في الكرادة

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن إغلاق عدد من النوادي الترفيهية وسط بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “تم غلق عدد من النوادي الترفيهية في منطقة الكرادة وسط بغداد”، مشيرة إلى أن “عملية الغلق تمت بسبب مخالفة الاستعمال وتغيير جنس العقار من قبل أصحاب النوادي الذين قاموا بتحويل مباني سكنية أو محلات تجارية إلى نوادي ترفيهية وغيرها وهو ما يختلف وطبيعة جنس العقار”.

وأضافت أن هذا الأمر “دعا كوادر بلدية الكرادة إلى القيام بحملة تم خلالها غلق العديد من النوادي المذكورة ومطالبة أصحابها بمراجعة مقر الدائرة لاستحصال الموافقات اللازمة في حال رغبوا بتحويل عقاراتهم إلى جنس آخر”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close