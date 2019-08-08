خبير قانوني: التحقيقات مع “حجي حمزة” لا تزال سرية وستبقى كذلك لفترة محددة

أكد الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، ان التحقيق الذي يجري مع الشخصية المثيرة للجدل “حمزة الشمري” او ما يعرف بـ “حجي حمزة” لا يزال سريا ولم ترفع عنه السرية حتى الآن.

وقال حرب، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم، 7 آب 2019، “لا زال التحقيق بدعوى حجي حمزة سريا ولم ترفع السرية عنه لحد الان طبقا لأحكام قانون الاصول الجزائية الذي أجاز سرية التحقيق لفترة محددة وليس مطلقة.

وأوضح ان عملية إلقاء القبض حصلت قبل ذلك عندما نشرت إحدى الفضائيات ان من يرتدون ملابس عسكرية داهموا صالة الروليت في فندق دون أن تعلم ان ذاك كان تنفيذا لقرار قاضي التحقيق بالتحري والقبض الذي يمنحه له قانون الاصول.

وتسائل قائلا “هل بدأت حرب المافيات والتصفيات بين المتصدرين والمتنافسين على احتكار هذه التجارة ولمن ستكون من هؤلاء خلافة حجي حمزة في قيادة هذه التجارة التي أرباحها وما يتحقق منها يوازي أو يفوق ما تأمل الحكومة الاتحادية حصوله من تصدير نفط كردستان بالرقم الوارد في قانون موازنة 2019”.

ووصف حرب، “المنطقة ذات العلاقة المحصورة بين الباب الشرقي وساحة الطيران شمالا وبدايات الكرادة والعلوية جنوبا، بما تضمها من الفنادق وشارع أبو نواس وشارع السعدون بأنها (لاس فيغاس) بغداد “.

وكانت قوة أمنية نفذت أول أمس، عملية اقتحام لفندق فلسطين الدولي، اسفرت عن اعتقال ثلاثة اشخاص، ليتم التعتيم على الخبر، ونسيانه فيما بعد، لتزامنه مع حادثة هروب تجار المخدرات من سجن شرطة القناة، وما لحقه من تداعيات غطت على عملية اعتقال حمزة الشمري، لتخرج مديرية امن الحشد الشعبي ببيان متأخر من مساء الاثنين، تحدثت فيه عن عملية وصفتها بأنها الاكبر في تاريخ العراق، واطاحت برؤوس كبيرة في تجارة البشر والمخدرات وعمليات غسيل الاموال.

يذكر ان مصادر امنية مطلعة على تفاصيل القضية، اكدت ان العملية تمت بمتابعة مباشرة من قبل مكتب رئيس الوزراء، ونفذتها قوة امنية مشتركة من امن الحشد الشعبي والامن الوطني، واحيطت بالسرية التامة تخوفا من علاقات الشمري المتشعبة مع قيادات امنية كبيرة قد تسرب له معلومات العملية.