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دعوة ايرانية لرئاسة برلمان كوردستان وتأكيد على تعاون بجميع المستويات

استقبلت رئيس برلمان كوردستان، ريواز فائق، اليوم الاربعاء، نصرالله زراع القنصل الايراني الجديد في اقليم كوردستان والوفد المرافق له، مؤكدة على تمتين العلاقات بين الاقليم وايران.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الجانبين، متمنين ان تتطور العلاقات على جميع المستويات وخاصة في مجال العمل البرلماني بين اقليم كوردستان وايران.

وشمل اللقاء، دعوة القنصل الايراني لرئيس برلمان كوردستان وجميع البرلمانيين لزيارة برلمان ايران.

من جانبها اوضحت فائق ان الزيارة ستكون في اقرب فرصة، كما أكدت على تطوير العلاقات والاتصالات بين الجانبين.

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