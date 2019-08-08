رئيس اركان الجيش يستقبل المفتش العام الجديد لوزارة الدفاع

استقبل رئيس اركان الجيش، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، الخميس، 08 آب، 2019، المفتش العام الجديد لوزارة الدفاع، زياد التميمي.

وذكر بيان للوزارة، أن “رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، المفتش العام لوزارة الدفاع زياد التميمي الذي تسنم منصبه القيادي الجديد خلفا لرائد جوحي، حيث أشاد رئيس الاركان بعمل دائرة المفتش العام خلال الفترة الماضية الذي اتسمت بالواقعية والحرص والمهنية في ممارسة دورها الرقابي”.

ووفقا للبيان: أن “رئيس الاركان توجه بالتهنئة لزياد التميمي، في مهمته المقبلة”، مؤكداً دعمه “له لانجاح مهمته من أجل استمرار البناء والتطوير لكل مفاصل المؤسسة العسكرية”.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، (08 آب 2019)، امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية، وتضمن الأمر الديواني تعيين زياد خليفة خزعل التميمي، مفتشا عاما لوزارة الدفاع.