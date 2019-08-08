ريبوار طالباني: تعيين وابعاد المحافظين من صلاحيات مجلس المحافظة حصراً

اعلن رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، اليوم الاربعاء، انه وفقا لقانون رقم 71 الذي اصدره الحاكم المدني الامريكي السابق بول برايمر فان سلطة تعيين المحافظ ليست من صلاحيات مجلس النواب ولا مجلس الوزراء، بل من صلاحيات ومهام مجالس المحافظات حصراً.

وقال طالباني لصوت امريكا، ان الاوضاع في كركوك غير مناسبة لاجراء انتخابات مجلس المحافظة، مبينا “اننا بانتظار تنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يؤكد على ضرورة القضاء على المظاهر العسكرية داخل المدن من اجل خلق اوضاع حرة وفقا للدستور، ليتمكن الناس من التصويت بحرية لاختيار ممثليهم في مجالس المحافظات”.

ويتضمن البرنامج الحكومي تطبيع الاوضاع ليس في مناطق المادة 140 فقط، بل يشمل ذلك ايضا المناطق السنية والقضاء على المظاهرة المسلحة فيها من اجل اجراء انتخابات حرة.

وعن موعد اجتماع مجلس محافظة كركوك لانتخاب محاظ جديد، أوضح طالباني ان “ذلك مناط ببرنامج المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني عن طريق قائمة التآخي، من اجل التحاور مع القوائم الاخرى من اجل عقد اجتماع لمجلس المحافظة”، مستدركا ان “قائمة التآخي نفسها لم تعقد اجتماعا بهذا الصدد، ويتوجب ان تسارع لعقد الاجتماع، وتتفق فيما بينها، ومن ثم تلتقي بالقوائم الاخرى”.